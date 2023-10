Ćwiczenia sztabowe służb „Sandomierz Pilkington 2023” Data publikacji 05.10.2023 Powrót Drukuj Atak terrorystyczny, podłożenie ognia, śmigłowiec z grupą policyjnych kontrterrorystów, ratownictwo wysokościowe, policyjny pościg, zagrożenie chemiczne, oględziny miejsca zdarzenia – to tylko część zadań i sytuacji, z którymi zmierzyli się funkcjonariusze biorący udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Sandomierz – Pilkington 2023”. Wielowątkowy scenariusz stanowił doskonałą okazję dla wszystkich uczestniczących formacji mundurowych aby zaprezentować zdolności do skutecznego reagowania i współpracy w sytuacjach kryzysowych.

Około godziny 9:00 do dyżurnego sandomierskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, z treści którego wynikało, że teren zakładu Huty Szkła Pilkington Automotive zaatakowali terroryści. Według przekazanych informacji, napastnicy ostrzelali z broni automatycznej pracowników ochrony przy głównej bramie obiektu. Szybko okazało się, iż sprawcy dokonali również podłożenia ognia na terenie zakładu, a dodatkowo przetrzymują zakładnika.

Wobec zaistniałej sytuacji do akcji wkroczyły siły policyjne. W ramach koordynacji działania służb, do akcji zaangażowano oddział policyjnych kontrterrorystów na pokładzie śmigłowca oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie prowadzonych działań doszło do niebezpiecznego rozszczelnienia cysterny z substancją chemiczną, co wymagało niezwłocznego zabezpieczenia miejsca oraz podjęcia właściwych działań neutralizujących skutki potencjalnego wycieku substancji.

W pewnym momencie terroryści podjęli próbę ucieczki, w związku z czym natychmiast zostały podjęte działania pościgowe. Podczas pogoni doszło dodatkowo do wypadku drogowego. Jeden z przestępców podjął próbę pieszej ucieczki, w trakcie której został skutecznie zatrzymany przy użyciu policyjnego psa służbowego. Jednocześnie oddział SPKP skutecznie realizuje wejście do budynku administracyjnego huty i uwalnia zakładników. Zespoły ratowników szybko udzieliły fachowej pomocy wszystkim potrzebującym.

Jeden z epizodów zakładał również ćwiczenie ratownictwa wysokościowego. Celem mundurowych było profesjonalne udzielenie pomocy podczas zasłabnięcia osoby wykonującej prace na dachu jednego z budynków.

Celem całego przedsięwzięcia było przeprowadzenie wspólnych działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w sytuacji wystąpienia ataku terrorystycznego w ważnym obiekcie infrastruktury. Sprawdzano zabezpieczenie działań gaśniczych i ratunkowych oraz prowadzenie policyjnego pościgu. Ćwiczenia były doskonaleniem współdziałania służb w zakresie reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz podnoszeniem umiejętności uczestników.

Udział w przedsięwzięciu wzięło 60 policjantów, blisko 300 strażaków oraz kilkunastu ratowników medycznych. Naszym priorytetem jest rozwój własnych umiejętności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Opr. PC

Źródło KPP w Sandomierzu