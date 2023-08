Nowe radiowozy w służbie społeczeństwu Data publikacji 30.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na placu alarmowym przy kieleckim oddziale prewencji przekazano do użytkowania 6 nowych pojazdów, z których będą korzystać w służbie policjanci z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska – Kamiennej Starachowic oraz Sandomierza. 4 auta to nieoznakowane, elektryczne hyundaie, natomiast 2 radiowozy to specjalistyczne furgony marki Volkswagen, przeznaczone dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii. W uroczystości uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Ryszard Gliwiński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz ze swoimi zastępcą insp. dr Agatą Malasińską – Nagórny oraz z przedstawicielami kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji.

Dziś flota pojazdów garnizonu świętokrzyskiego powiększyła się o kolejne 6 pojazdów, które bez wątpienia przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa, a także pomogą sprawniej dotrzeć do potrzebujących pomocy. W uroczystości uczestniczył m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz ze swoimi zastępcami oraz przedstawicielami kadry kierowniczej świętokrzyskiej Policji, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Pan Ryszard Gliwiński oraz Kapelan świętokrzyskich policjantów ks. ppłk. Paweł Kowalski.

Dziś 4 przekazane pojazdy to nieoznakowane radiowozy marki Hyundai Kona z napędem elektrycznym, których maksymalna moc silnika wynosi nieco ponad 200 KM, a zasięg przy pełnym doładowaniu pozwala na przejechanie 484 km. Łączna wartość tego zamówienia wynosi ponad 820 000 złotych. Część z tej kwoty – 291 000 złotych – stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Ponadto przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Kielcach zostaną zakupione 2 stacje ładowania, które zostaną zamontowane w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nowe „elektryki” trafią do policjantów z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska – Kamiennej oraz Starachowic.

Kolejne 2 pojazdy to samochody typu furgon w policyjnej wersji dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii marki Volkswagen Crafter. Zostały one zakupione w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a wartość jednego pojazdu to 595 000 złotych. Oznakowane radiowozy posiadające automatyczne skrzynie biegów oraz 2 litrowe siniki o mocy ponad 170 KM zostały w pełni przystosowane do służby w komórkach ruchu drogowego oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt tj. agregat prądotwórczy, inspekcyjną kamerę, dymomierz, analizator spalin, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła, sonometr, opóźnieniomierz oraz zestaw znaków i lamp ostrzegawczych.

Z samochodów tych w służbie będą korzystać policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu oraz Starachowicach.

Warto zaznaczyć, że w latach 2018-2022 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zakupiła 27 samochodów osobowych z napędem elektrycznym oraz 14 stacji ładowania na łączną kwotę blisko 4 800 000 złotych przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1 858 000 oraz 18 pojazdów z napędem hybrydowym o łącznej wartości nieco ponad 2 180 000 złotych z dofinansowaniem z WFOŚiGW w kwocie 825 085 złotych.

