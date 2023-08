Bezpiecznie podczas publicznych zgromadzeń Data publikacji 19.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Kielcach odbyło się łącznie 7 publicznych zgromadzeń. Nad bezpieczeństwem wszystkich manifestujących oraz mieszkańców miasta czuwali świętokrzyscy policjanci, którzy byli wspierani przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Finalnie wszystkie wydarzenia przebiegły spokojnie i bezpiecznie.

Dzisiaj w Kielcach, w tym samym czasie odbyło się łącznie 7 publicznych zgromadzeń. Świętokrzyscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z warszawskiego oddziału prewencji zabezpieczali ich przebieg, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników oraz mieszkańców. Mundurowi na bieżąco monitorowali to co dzieje się w najbliższym otoczeniu osób biorących udział w wydarzeniach, aby nie dopuścić do zakłócenia ładu i porządku publicznego. Głównym założeniem policjantów, którzy byli zaangażowani w zabezpieczenie wszystkich zgromadzeń było to, aby przebiegły one w sposób bezpieczny zarówno dla ich uczestników jak i mieszkańców naszego miasta. W dzisiejsze działania oprócz policjantów prewencyjnych pionów zaangażowali się także mundurowi z ruchu drogowego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich kierujących oraz pieszych. Finalnie wszystkie zgromadzenia przebiegły w sposób spokojny i bezpieczny.

Opr. MPK

Źródło KMP w Kielcach