Wręczono odznakę „Ponurego” Data publikacji 17.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na leśnej polanie „Wykus” Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Przewodniczący Kapituły Pan Jacenty Frydrych odznaczyli trzech policjantów Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”. Wyróżniona została mł. asp. Agata Haluch – Willmann dzielnicowa Komisariatu Policji w Jasienicy, która uratowała życie 3-latkowi wyciągając go ze studzienki oraz asp. Tomasz Krężołek i sierż. Kamil Klauziński z Komisariatu Policji w Morawicy, którzy uratowali 12- latka z płonącego budynku.

Polana „Wykus” położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich, już po raz kolejny gościła uczestników uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika „Ponurego”. W tym właśnie miejscu, podczas corocznych uroczystości upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, nastąpiło nadanie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.

Uroczystość na leśnej polanie „Wykus” rozpoczęła się od złożenia meldunku komendanta placu hm. Michała Nowakowskiego prezesowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej „Ponury" - „Nurt" hm. Rafałowi Obarzankowi. Następnie została uroczyście podniesiona flaga państwowa na maszt, po czym wybrzmiał Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym elementem była polowa Msza Święta w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy.

Po zakończeniu mszy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” zasłużonym policjantom.

W tym roku wyróżniono czterech policjantów. Jednak mł. asp. Krzysztof Lepiarz dzielnicowy Komisariatu Policji w Kunowie, który 20 stycznia bieżącego roku wszedł do płonącego budynku, z którego wyniósł 50-letniego mężczyznę, nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Mł. asp. Agata Haluch – Willmann uratowała życie 3-latkowi, który 2 listopada 2022 r. wpadł do studzienki kanalizacyjnej i utknął zanurzony po szyję w wodzie. Jako pierwsi na miejsce dotarli policjanci. Do środka nie mógł zmieścić się żaden ze strażaków-ratowników, ponieważ średnica otworu była zbyt mała. Policjantka zaproponowała wyciągnięcie 3-letniego Franka. Została opuszczona do wąskiego otworu, asekurowana przez uprzęż, a następnie przez strażaków została wyciągnięta na powierzchnię. Wyziębiony chłopczyk trafił pod opiekę lekarzy.

Natomiast asp. Tomasz Krężołek i sierż. Kamil Klauziński w dniu 28 września 2022r. zostali wezwani do pożaru domu. Na miejscu zastali płonący budynek, a na balkonie 12-latka usiłującego ukryć się przed ogniem. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli szukać dla niego drogi ratunku. Okazało się, że wejście do domu było niemożliwe, ponieważ całe było zajęte ogniem, a chłopca można było sprowadzić jedynie z zewnątrz budynku. Dlatego policjanci bardzo szybko od jednego z sąsiadów uzyskali drabinę, dostali się na balkon płonącego budynku i sprowadzili chłopca bezpiecznie na ziemię.

Przypomnijmy. Odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo. Każdy z nich wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem, stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Na uroczystości wręczono także odznaki okolicznościowe „Pro Patria”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: insp. Jarosław Kosik Dowódca Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz podkom. Marzena Bracka ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach. Medal „Pro Patria” nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas uroczystości obecni byli także: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji Komendy Głównej Policji mł. insp. Robert Dorosz, kierownictwo świętokrzyskiej policji, przedstawiciele wojska, harcerstwa oraz mieszkańcy regionu. Głównymi organizatorami spotkania na Wykusie był Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. W przedsięwzięcie, jak co roku włączyła się świętokrzyska Policja.

Opr. MŚ/MB/KT

Fot. KT