Finał XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego – otwarcie Data publikacji 13.06.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogólnopolski Konkurs Policjant Ruchu Drogowego ma długą tradycję. Tegoroczna, XXXIII edycja wydarzenia odbywa się w Kielcach. Dziś otwarto zmagania najlepszych w kraju policjantów drogówki. Uroczystość odbyła się w Sali Konferencyjnej Hotelu Binkowski, w której uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta i jego Pierwszy Zastępca insp. Jarosław Tokarczyk, Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Robert Koźlak, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Profilaktyki BRD KGP mł. insp. Agnieszka Sałkowska. Nie zabrakło kierownictwa świętokrzyskiej drogówki w osobie naczelnika wydziału nadkom. Artura Putowskiego oraz jego zastępcy nadkom. Pawła Zawadzkiego.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego odbywa się już po raz 33. Gospodarzem wydarzenia jest tym razem Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, która w przeszłości już dwukrotnie (w latach 1992 i 1999) była organizatorem prestiżowych zmagań. W finale, z każdego garnizonu uczestniczą dwaj policjanci pełniący na co dzień służbę na drodze, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim. Honorowe uczestnictwo w konkursie przypadło dwóm zawodnikom, którzy reprezentują Żandarmerię Wojskową. W najbliższych dniach zawodnicy będą rywalizować w sześciu konkurencjach:

Test wiedzy

Strzelanie z broni

Kierowanie ruchem na skrzyżowaniu

Jazda sprawnościowa motocyklem

Jazda sprawnościowa samochodem służbowym

Udzielanie pierwszej pomocy – test wiedzy i sprawdzian praktyczny

Zanim policjanci przystąpili do rywalizacji, w Sali Konferencyjnej Hotelu Binkowski odbyła się ceremonia otwarcia konkursu, w której oprócz zawodników uczestniczyła kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z nadinsp. dr. Jarosławem Kaletą na czele, nie zabrakło przedstawicieli Komendy Głównej Policji – m.in. Zastępcy Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Roberta Koźlaka oraz Naczelnika Wydziału Nadzoru i Profilaktyki wspomnianego biura mł. insp. Agnieszki Sałkowskiej. Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach odbyła się odprawa techniczna połączona z losowaniem numerów startowych i powołaniem zespołów sędziowskich.

Przed godziną 10:00 wydarzenia przeniosły się do siedziby Automobilklubu Kieleckiego w Miedzianej Górze, gdzie policjanci przystąpili do pierwszej konkurencji. Test wiedzy i sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych otworzył rywalizację. Część teoretyczna składała się z 16 pytań, gdzie tylko jedna odpowiedź była prawidłowa. Zawodnicy poza wiedzą musieli wykazać się także refleksem i odpornością na stres – na udzielenie wszystkich odpowiedzi było zaledwie 20 minut. Kolejną składową tej konkurencji było prowadzenie czynności ratowniczych na miejscu zdarzenia. Zachowanie na miejscu wypadku i wszelkie podjęte czynności były skrupulatnie odnotowywane i oceniane przez profesjonalny zespół sędziowski.

Po przerwie na posiłek i regenerację sił przyszedł czas na ostatnią dziś konkurencję – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze. Każdy z zawodników po przejechaniu pierwszej części toru miał za zadanie precyzyjnie zatrzymać auto w wyznaczonym miejscu. Kolejną częścią było opuszczenie pojazdu i przebiegniecie wyznaczonego odcinka, a następnie powrót do samochodu by dokończyć przejazd na torze. Dynamika, szybkość i jednoczesne opanowanie decydowały o powodzeniu. Zawodnicy łatwo mogli otrzymać kary czasowe za popełnione błędy (m.in. niezamknięcie drzwi, przekraczanie limitów toru, nieprecyzyjne zatrzymanie), których na szczęście było niewiele – mamy bowiem do czynienia z najlepszymi policjantami ruchu drogowego w Polsce.

Pierwszy dzień rywalizacji zakończono po godzinie 17:00. Zawodnicy skupieni już na kolejnych etapach zmagań udali się na odpoczynek po trudnych i wymagających zadaniach.

Opr. MŚ

Fot. DJ

Źródło: KWP Kielce