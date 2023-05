Włosy naszej policjantki – gest wsparcia dla osoby z rakiem Data publikacji 18.05.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Świętokrzyscy policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego regionu. Niejednokrotnie włączają się również w akcje pomocowe, takie jak chociażby oddawanie krwi, osocza, czy szpiku kostnego. Dziś sierż. szt. Dorota Reczyńska z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przekazała dla osoby chorej na raka swoje piękne długie włosy.

Informacja o tym, że ktoś jest chory na raka niejednokrotnie brzmi jak wyrok. Dla osoby z nowotworem chemioterapia wiąże się z utratą włosów, a to kolejny cios dołożony do cierpienia jakie przeżywa w walce z tą śmiertelną chorobą. Nasza policjantka sierż. szt. Dorota Reczyńska z Wydziału Konwojowego doskonale wie czym jest nowotwór, gdyż bliskie jej osoby mierzyły się z tą chorobą. Dlatego postanowiła zapuścić długie włosy, by móc je przekazać osobie chorej na raka. I tak też się stało. Dziś w jednym z salonów fryzjerskich w kieleckiej galerii handlowej policjantka przekazała 35 cm swoich włosów. Ten gest zapewne będzie dużym wsparciem dla osoby cierpiącej w wyniku choroby nowotworowej. Cieszymy się, że w naszych szeregach chęć niesienia pomocy nigdy nie ustaje. Przez siedem ostatnich lat świętokrzyscy funkcjonariusze oddali ponad 1300 litrów krwi. Mamy także policyjnych dawców szpiku. Wszystko zgodnie z hasłem – Pomagamy i chronimy.

