W czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę Data publikacji 03.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji, to coś więcej niż tylko praca w wyznaczonych godzinach. Po raz kolejny dowiódł tego mł. asp. Rafał Maziejuk z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Będą po służbie w sklepie spożywczym obezwładnił mężczyznę, który ukradł butelkę alkoholu i groził ekspedientce młotkiem oraz nożem. Za kradzież rozbójniczą, może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło wczoraj popołudniu na osiedlu Bocianek w Kiecach. Około godziny 16:00, policjant stojący w kolejce do kasy usłyszał zza pleców podniesiony głos jednej z ekspedientek. Gdy odwrócił się, przy drzwiach na zaplecze zauważył agresywnego mężczyznę, który kłócił się z kobietą. W pewnej chwili mężczyzna ten wyjął z kieszeni młotek, chwycił z lady duży nóż i zabrał z półki butelkę wódki. Następnie wymachując nożem i młotkiem zaczął grozić sprzedawczyni.

Widząc całą sytuację funkcjonariusz podjął interwencję. Najpierw wylegitymował się i poinformował, że jestem policjantem. Następnie wezwał mężczyznę do odłożenia niebezpiecznych przedmiotów. Gdy ten nie reagował, wykorzystując chwilę nieuwagi powalił napastnika na ziemię i obezwładnił go. W tym samym momencie dobiegli do niego inni mężczyźni będący w sklepie i pomogli funkcjonariuszowi przytrzymać napastnika do czasu przybycia wezwanego na miejsce patrolu policji. Okazało się, że sprawcą jest 49-letni mieszkaniec Kielc.

Dzięki zdecydowanej reakcji policjanta nikomu w sklepie nic się nie stało. Zatrzymanego na gorącym uczynku sprawcę ze względu na jego stan zdrowia, przetransportowano do szpitala specjalistycznego.

Za kradzież rozbójniczą, może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Opr. KT

Źródło: OPP Kielce