Wojownik w mundurze

Od 31 października do 3 listopada w Walii odbyły się Mistrzostwa Świata Federacji "WKA" – World Kickboxing & Karate Association. Wśród 600 zawodników z 21 krajów Polskę reprezentował mł. asp. Maciej Sikoński, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji III w Kielcach. Nasz funkcjonariusz do Polski powrócił z mistrzowskim tytułem oraz czterema medalami.