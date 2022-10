Opatowska jednostka zostanie przebudowana Data publikacji 13.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy związanej z budową oraz przebudową budynków Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, a także wykonania kompleksowego zagospodarowania terenu. Na dokumentach dotyczących inwestycji podpis złożył szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz przedstawiciele firmy Expert. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agata Malasińska – Nagórny.

Dziś punktualnie o godzinie 9:00 w Sali Narad im. Jana Piwnika „Ponurego” w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego została podpisana umowa dotycząca budowy i przebudowy budynków Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz wykonania kompleksowego zagospodarowania terenu. Podczas spotkania podpisy na dokumentach złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, a także Pan Jan Tyrała oraz Waldemar Lesiak z firmy Expert spółka cywilna. W tym wyjątkowym spotkaniu wziął udział również Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski, a także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agata Malasińska – Nagórny, Komendant Powiatowy Policji w Opatowie podinsp. Wojciech Szymczak oraz naczelnicy poszczególnych wydziałów.

Inwestycja spełniać będzie wymagania standaryzacji budynków Policji, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszy oraz obsługi interesantów. Warto zaznaczyć, iż obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Istniejący budynek Komendy Powiatowej Policji w Opatowie to dwukondygnacyjny obiekt, częściowo podpiwniczony z jednokondygnacyjnym południowym skrzydłem przeznaczonym do wyburzenia. Projekt zakłada dobudowę do istniejącego budynku, trzykondygnacyjnej biurowej części, która będzie posiadała także pomieszczenia magazynowe, węzły sanitarne oraz szatnie. Zostanie również dobudowana jednokondygnacyjna część z garażami. Budynek będzie wyposażony w nowoczesny monitoring, a na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz 24 metrowy maszt antenowy.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2025 roku. Wartość kosztorysowa całej inwestycji to blisko 26 400 000 złotych.

Planowany stan etatowy osób pracujących oraz pełniących służbę w strukturach Opatowskiej jednostki to 79 funkcjonariuszy i 18 pracowników cywilnych. Natomiast w skład floty Komendy Powiatowej Policji będzie wchodziło 19 pojazdów. Dodatkowo w tej jednostce służbę będą pełniły 2 psy służbowe.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach