Międzynarodowy Salon przemysłu Obronnego z udziałem policjantów Data publikacji 06.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś oficjalnie otwarto wystawę MSPO w Targach Kielce. Podczas 30. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził szereg umów na dostarczenie sprzętu obronnego. Na wystawach można było zobaczyć także policyjny sprzęt. Dziś wystawę odwiedziła delegacja z Komendy Głównej Policji – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Andrzej Kropiwiec.

W Kielcach odbywa się trzecia co do wielkości w Europie wystawa sprzętu obronnego. Kielecki ośrodek wystawienniczy zorganizował wydarzenie już po raz trzydziesty. Na stoiskach polskich i światowych liderów branży obronnej nie brakuje najnowocześniejszych rozwiązań i technologicznych nowinek. Wystawcy prezentują sprzęt wojsk pancernych i zmechanizowanych, nie zabrakło także wyposażenia policjantów. Broń, odzież czy sprzęt łączności to tylko niektóre z prezentowanych wystaw.

Dziś MSPO odwiedziła delegacja z Komendy Głównej Policji – Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Andrzej Kropiwiec, którzy wspólnie z szefem świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosławem Kaletą i jego zastępcą insp. dr Agatą Malasińską-Nagórny zapoznawali się z ofertami różnych firm.

Nasza obecność na tego typu wydarzeniach jest obowiązkowa, gdyż praktycznie co roku wprowadzane są w służbie innowacje służące funkcjonariuszom oraz zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa w Polsce.

Opr. MŚ