O włos od tragedii Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków drogowych. Niektóre zdarzenia skutkują uszczerbkiem na zdrowiu inne nawet śmiercią. Jednak najczęściej wspólnym mianownikiem najpoważniejszych zdarzeń jest brak wyobraźni, brawura czy ignorancja sprawców. Takim zachowaniem wykazał się 27 -latek, którego nieodpowiedzialne zachowanie zarejestrował i przesłał na skrzynkę „STOP agresji drogowej” inny kierujący. Kielczaninowi już zostało zatrzymane prawo jazdy, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

W ostatnim czasie na mailową skrzynkę: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl został przesłany film z nagannym zachowaniem kierującego mazdą. Jego ignorancja przepisów ruchu drogowego i cwaniactwo za kierownicą mogło doprowadzić do tragedii, w której mogły ucierpieć dzieci oczekujące na zmianę świateł. Wszystko wydarzyło się na początku czerwca na ul. Aleja Solidarności oraz na pobliskim skrzyżowaniu z ulicą Świętokrzyską.

Kierujący osobową mazdą na ul. Aleja Solidarności, wyjeżdżając z remontowanego odcinka drogi, nie zastosował się do znaku STOP, czym wymusił pierwszeństwo na kierującym, który w swoim aucie miał zamontowany wideorejestrator. Gdy ten użył klaksonu, by „zdyscyplinować” mężczyznę prowadzącego japońskie auto, ten drugi prawdopodobnie złośliwie przyhamował. Ostatecznie po chwili kierujący mazdą został z tyłu, lecz tuż przed skrzyżowaniem z ul. Świętokrzyską wyprzedził auto z nagrywającym urządzeniem, nieco zajeżdżając mu drogę. W tym momencie mężczyzna siedzący za kierownicą japońskiego pojazdu, z uwagi na zbyt dużą prędkość i śliską nawierzchnię nie był w stanie opanować auta. Sunąc po asfalcie, „przeskoczył” przez wysoki krawężnik, przejechał przez niewielki pas zieleni i wjechał na chodnik przy przejściu dla pieszych, na którym grupa osób, w tym dzieci oczekiwali na zielone światło sygnalizatora. Tylko dzięki szybkiej reakcji pieszych nie doszło do tragedii.

Policjanci, do których trafiło nagranie ustalili, kto tego dnia siedział za kierownicą mazdy. Był to 27 – letni mieszkaniec Kielc, który w miniony wtorek usłyszał zarzut dwukrotnego spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a jego zachowanie na drodze oceni teraz sąd. Za popełnione przez niego wykroczenia może grozić mu wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę nie jesteśmy na drodze sami. Kultura jazdy i stosowanie się do obowiązujących przepisów są gwarantem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego! Każdy kierowca powinien dostosować prędkość kierowanego pojazdu do panujących warunków, a każdy uczestnik ruchu drogowego powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania.

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu – powiadom nas za pośrednictwem skrzynki mailowej: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl, która została do tego celu utworzona.

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy zarejestrowany przez siebie wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Opr. MPK

Źródło KMP w Kielcach

Film WPiW.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik WPiW.mp4 (format mp4 - rozmiar 23.96 MB)