Dar prosto z serca – policjanci oddali krew Data publikacji 26.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po raz kolejny świętokrzyscy policjanci pokazali, że nie jest im obojętny los innego człowieka. Na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa, a ponadto chętnie dzielą się czymś bardzo cennym, a mowa tu krwi. Tego niezwykle istotnego leku brakuje szczególnie w okresie wakacji o czym dobrze wiedzą funkcjonariusze. W akcję honorowego krwiodawstwa włączył się również Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

Co roku szczególnie w okresie wakacji centra krwiodawstwa alarmują o braku krwi i chętnych do jej oddawania. Na sygnał ten zawsze odpowiadają świętokrzyscy policjanci organizując zbiórki na terenach naszych jednostek. Tak też było i dzisiaj. W kolejce do oddania tego cennego leku ustawiło się kilkudziesięciu funkcjonariuszy. W akcję włączył się także Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Świętokrzyscy policjanci każdego dnia wychodząc do służby dbają o bezpieczeństwo mieszkańców województwa, ponadto angażują się w różnego rodzaju akcje pomocowe i zbiórki. Cieszy również nas fakt, że swoją postawą zachęcają innych do przekazania krwi dla osób potrzebujących. Warte podkreślenia jest to, że ciągu ostatnich 6 lat świętokrzyscy funkcjonariusze oddali ponad 900 litrów krwi.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach