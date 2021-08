Gotowi do podjęcia najtrudniejszych zadań - film Data publikacji 26.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To już ostatni dzień szkolenia kontrterrorystów z całego kraju. Trwające kilka dni w różnych warunkach zmagania bojowe, na pewno podniosły doświadczenie policjantów i zgranie pilotów ze specjalsami. Podobnych szkoleń w naszym garnizonie było wiele, ale po raz pierwszy do ćwiczeń wykorzystany został śmigłowiec Black Hawk. Maszyna, która policyjne lotnictwo wprowadziła w nowoczesność. W tym roku mija już 90 lat, od czasu gdy pierwszy policyjny pilot wzbił się w powietrze. To także 45 rocznica utworzenia policyjnych jednostek specjalnych BOA.

Mamy się czym chwalić. Od dwóch lat jako jedyna policja europejska mamy na wyposażeniu śmigłowce typu Black Hawk. To maszyny pozwalające realizować najtrudniejszych zadania bojowe, ale nie tylko. Śmigłowiec wykorzystany do kilkudniowych ćwiczeń na terenie województwa świętokrzyskiego to dokładnie ten, który niedawno wrócił z działań ratowniczo gaśniczych w Turcji.

W trwających cztery dni szkoleniu udział wzięło blisko 80 policjantów z Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju. Pierwszego dnia, wspólnie ze strażakami oraz przedstawicielami GOPR-u, doskonalili swoje umiejętności m.in. na strażackich ściankach treningowych przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Kolejne dni, to egzaminy do pracy na linach wysokościowych oraz ćwiczenia ze śmigłowcem.

Każdy dzień rozpoczynał się od wspólnej odprawy służbowej z omówieniem zasad bezpieczeństw oraz poszczególnych zadań. Każdy dzień, to nowe założenia i coraz trudniejsze działania. Jednym z nich był szybki desant bojowy na galerie handlową w Kielcach, który mogli obserwować również kielczanie.

Główny cel tych ćwiczeni, to podnoszenie umiejętności, sprawdzenie kwalifikacji wysokościowych, utrwalenie praktyczne komunikacji w trakcie działań ratowniczych i bojowych oraz obycie z obiektami na których odbywał się desant i ewakuacja.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Kielce utrzymywany jest w ciągłej gotowości bojowej. Dlatego policyjni komandosi doskonalą swoje umiejętności i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. Po kilku dniach na śmigłowcu Black Hawk, podkreślili swoją wszechstronność i gotowość do podjęcia najtrudniejszych zadań.

Zobacz film w pełnej jakości: https://youtu.be/JeoynNFM1OA

Zdjeica z drona: Sławomir Rakowski

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach