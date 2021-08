Policyjni kontrterroryści z całego kraju ćwiczą w Kielcach Data publikacji 23.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w Kielcach rozpoczęło się szkolenie z udziałem blisko 80 policjantów z Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju. Pierwszego dnia, wspólnie ze strażakami oraz przedstawicielami GOPR-u, doskonalili swoje umiejętności m.in. na strażackich ściankach treningowych przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Główny cel, to podnoszenie swoich umiejętności, sprawdzenie kwalifikacji wysokościowych oraz utrwalenie praktyczne komunikacji w trakcie działań ratowniczych i bojowych.

Dzisiejsze szkolenie rozpoczęło się od wspólnej odprawy służbowej, na której omówiono poszczególne elementy ćwiczeń oraz zasady bezpieczeństwa. Policyjni kontrterroryści zostali podzieleni na grupy z których każda otrzymała oddzielne zadania. Jednym z nich były ćwiczenia praktyczne na strażackich ściankach treningowych.

Na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach policjanci sprawdzali szybkość, koordynację i asekurację podczas symulowanych warunków bojowych. Część z policjantów będzie miała możliwość odnowić swoje certyfikaty uprawniające do pracy na linach. Niektórzy z nich podejdą do egzaminów po raz pierwszy.

Dzisiaj na placu Oddziałów Prewencji Policji w Kielcch wylądował śmigłowiec S-70i Black Hawk, który przez najbliższe 4 dni będzie do dyspozycji ćwiczących funkcjonariuszy. Mieszkańcy naszego regionu, będą mogli go zobaczyć w akcji. Jest to dokładnie ta maszyna, która brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Turcji.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach