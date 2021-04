Wstąpiły do Policji „na własną łapę” Data publikacji 02.04.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Choć w garnizonie świętokrzyskim służbę pełnią 33 psy policyjne, kolejne bardzo chciały zasilić nasze szeregi. Dwa owczarki niemieckie punktualnie o 7.30 stanęły dziś przed drzwiami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Z oczu tych cudnych zwierzaków odczytać można było, że marzy im się mundur. Luna i Cywil, bo tak wabią cię czteronożni goście, pokonały ogrodzenie posesji na obrzeżach Kielc i całą noc maszerowały, by dotrzeć na Seminaryjską 12. Tu po porządnym wygłaskaniu, trafiły z powrotem do właściciela.

Rekrutacja psów do służby w Policji to nie taka prosta sprawa. Tylko wyjątkowe psy, posiadające odpowiednie predyspozycje mogą zasilić nasze szeregi. W garnizonie świętokrzyskim tę zaszczytną służbę pełnią 33 czworonogi. Sytuacja, która miała miejsce dzisiejszego poranka w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach świadczy o tym, że chętnych do służby nie brakuje. „Na własną łapę” do jednostki przyszły dwa owczarki niemieckie. Na obrożach miały grawer z imionami i numerem telefonu, co pozwoliło ma szybki kontakt z właścicielem. Jak ustaliliśmy, te dwa rosłe psiaki o spokojnym usposobieniu, pokonały ogrodzenie posesji na obrzeżach miasta i ruszyły w kierunku centrum Kielc. Trudno wnioskować czym się kierowały obierając adres Seminaryjska 12, ale możemy się domyślać, że marzy im się służba w Policji. Dla bezpieczeństwa zwierzaki przeprowadzone zostały na dziedziniec komendy, skąd odebrała je właścicielka. Gdy ich Pani otworzyła bagażnik auta, nie było żadnych wątpliwości, że to jej pociechy. Oczywiście nie obyło się bez zwrócenia uwagi o właściwe o zabezpieczenie czworonogów na posesji. Najważniejsze w tej historii jest to, że Luna i Cywil wróciły bezpiecznie do domu.

