Wyrzucił psa do kosza na śmieci. 64-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty Data publikacji 18.08.2026 Powrót Drukuj W minioną niedzielę włoszczowscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło przed jedną ze stacji paliw w gminie Secemin. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który miał wyrzucić psa do kosza na śmieci, a następnie oddalić się z miejsca. Funkcjonariusze szybko przeprowadzili czynności, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy

W niedzielne popołudnie włoszczowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał wyrzucić do kosza na śmieci żywego psa. Cała sytuacja miała miejsce na terenie stacji paliw w gminie Secemin. Policjanci szybko dotarli na miejsce zdarzenia, gdzie zastali świadków, którzy wyciągnęli psa z kosza i zaopiekowali się nim. Na szczęście czworonogowi nic się nie stało. Funkcjonariusze przystąpili do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia i sprawdzili zapis monitoringu stacji paliw, z którego wynika, że mężczyzna najpierw próbował wrzucić psa do skrzyni ładunkowej zaparkowanego pojazdu, a gdy to mu się nie udało, wrzucił go kosza na śmieci. Nagranie oraz wiedza mundurowych pozwoliły na szybkie wytypowanie mężczyzny odpowiedzialnego za ten czyn. Mimo to, iż sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, funkcjonariusze szybko go namierzyli i zatrzymali. 64-letni mieszkaniec gminy Secemin trafił za kraty policyjnej celi.

Jak się okazało mężczyzna ten przyjechał na stację rowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. W związku z powyższym, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł.

Wczoraj 64-latkowi został przedstawiony zarzut znęcania się nad zwierzęciem

za co grodzi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Opr. PF

Źródło: KWP we Włoszczowie

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