Niebezpieczne zachowania na hulajnogach elektrycznych Data publikacji 05.08.2026 Powrót Drukuj Ostrowieccy policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów prawa przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Do funkcjonariuszy wpłynęło zawiadomienie dotyczące grupy młodych osób, która notorycznie i w rażący sposób łamie przepisy ruchu drogowego, poruszając się po ulicach miasta.

Mundurowi z ostrowieckiej grupy „SPEED” natychmiast zajęli się sprawą i już ustalili tożsamość trzech osób należących do tej grupy. Identyfikacja pozostałych uczestników jest tylko kwestią czasu. Dysponujemy monitoringiem z miejskich autobusów o bardzo wysokiej rozdzielczości. Zabezpieczone nagrania są doskonałej jakości, co pozwala na bezproblemowe i precyzyjne rozpoznanie twarzy oraz sylwetek pozostałych osób.

Codziennie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji prowadzą wzmożone kontrole użytkowników jednośladów, w tym kierujących hulajnogami elektrycznymi. Kontrole te nie są akcją jednorazową – mają one charakter ciągły.

Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi wbrew obowiązującym przepisom – m.in. jazda z nadmierną prędkością, poruszanie się po jezdni, przewożenie pasażerów, czy ignorowanie sygnalizacji świetlnej niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. To zagrożenie zdrowia i życia zarówno dla samych kierujących, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Wobec każdej osoby łamiącej prawo wyciągane będą surowe konsekwencje przewidziane w kodeksie wykroczeń. W przypadku osób nieletnich sprawy trafią bezpośrednio do sądu rodzinnego.

Przypominamy najważniejsze zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi :

Prędkość maksymalna: do 20 km/h

Po chodniku można poruszać się tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (tempo marszu, ok. 4-6 km/h).

Pieszy na chodniku ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo.

Zasada "1 osoba" - Hulajnogą elektryczną może jechać wyłącznie jedna osoba.

Zabronione jest przewożenie innych ludzi, zwierząt oraz ładunków.

Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

Gdzie można jeździć?

Droga dla rowerów (DDR) lub pas ruchu dla rowerów

Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po jezdni, gdzie ograniczenie prędkości jest powyżej 30 km/h.

Zasady dla dzieci i młodzieży:

Dzieci do 13 lat mają całkowity zakaz jazdy po drodze publicznej, nawet pod opieką rodziców.

Młodzież od 13 do 18 lat:

Wymagane uprawnienia: Karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T.

W przypadku dzieci i młodzieży konsekwencjami prawnymi obciążani są również ich opiekunowie prawni.

Za rażące naruszenia przepisów oraz stwarzanie zagrożenia katastrofą w ruchu drogowym przez osoby nieletnie, policja kieruje wnioski bezpośrednio do sądu rodzinnego.

Opr. IPW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim