Niebezpieczne zachowania na hulajnogach elektrycznych
Ostrowieccy policjanci apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów prawa przez użytkowników hulajnóg elektrycznych. Do funkcjonariuszy wpłynęło zawiadomienie dotyczące grupy młodych osób, która notorycznie i w rażący sposób łamie przepisy ruchu drogowego, poruszając się po ulicach miasta.
Mundurowi z ostrowieckiej grupy „SPEED” natychmiast zajęli się sprawą i już ustalili tożsamość trzech osób należących do tej grupy. Identyfikacja pozostałych uczestników jest tylko kwestią czasu. Dysponujemy monitoringiem z miejskich autobusów o bardzo wysokiej rozdzielczości. Zabezpieczone nagrania są doskonałej jakości, co pozwala na bezproblemowe i precyzyjne rozpoznanie twarzy oraz sylwetek pozostałych osób.
Codziennie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji prowadzą wzmożone kontrole użytkowników jednośladów, w tym kierujących hulajnogami elektrycznymi. Kontrole te nie są akcją jednorazową – mają one charakter ciągły.
Poruszanie się hulajnogami elektrycznymi wbrew obowiązującym przepisom – m.in. jazda z nadmierną prędkością, poruszanie się po jezdni, przewożenie pasażerów, czy ignorowanie sygnalizacji świetlnej niesie ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. To zagrożenie zdrowia i życia zarówno dla samych kierujących, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.
Wobec każdej osoby łamiącej prawo wyciągane będą surowe konsekwencje przewidziane w kodeksie wykroczeń. W przypadku osób nieletnich sprawy trafią bezpośrednio do sądu rodzinnego.
Przypominamy najważniejsze zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi :
- Prędkość maksymalna: do 20 km/h
- Po chodniku można poruszać się tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (tempo marszu, ok. 4-6 km/h).
- Pieszy na chodniku ma zawsze bezwzględne pierwszeństwo.
- Zasada "1 osoba" - Hulajnogą elektryczną może jechać wyłącznie jedna osoba.
- Zabronione jest przewożenie innych ludzi, zwierząt oraz ładunków.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy po spożyciu alkoholu lub narkotyków.
Gdzie można jeździć?
- Droga dla rowerów (DDR) lub pas ruchu dla rowerów
- Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po jezdni, gdzie ograniczenie prędkości jest powyżej 30 km/h.
Zasady dla dzieci i młodzieży:
- Dzieci do 13 lat mają całkowity zakaz jazdy po drodze publicznej, nawet pod opieką rodziców.
Młodzież od 13 do 18 lat:
- Wymagane uprawnienia: Karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T.
- W przypadku dzieci i młodzieży konsekwencjami prawnymi obciążani są również ich opiekunowie prawni.
Za rażące naruszenia przepisów oraz stwarzanie zagrożenia katastrofą w ruchu drogowym przez osoby nieletnie, policja kieruje wnioski bezpośrednio do sądu rodzinnego.
Opr. IPW
Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim
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