Wojewódzkie Obchody Święta Policji Data publikacji 17.07.2026 Powrót Drukuj Dziś świętowali policjanci garnizonu świętokrzyskiego. W tym roku uroczyste obchody odbyły się w Busku-Zdroju, zgromadzonych gości przywitała Tężnia Solankowa mieszcząca się w Parku Zdrojowym, stanowiąca jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Polsce. Podczas wydarzenia obecni byli mieszkańcy miasta, funkcjonariusze i pracownicy świętokrzyskiej Policji, jej kadra kierownicza z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach inspektorem Zbigniewem Nowakiem na czele. Swoją obecnością zaszczycił zgromadzonych Komendant Główny Policji generalny inspektor Marek Boroń.

Minęło 107 lat od momentu powołania do życia naszej formacji. Przez wiele dekad zmieniały się czasy, zmieniał się mundur, ale duch walki i zabieganie o bezpieczeństwo pozostały niezmienne. Historia Policji to nie tylko przebieg służby, to także cały wiek naszej obecności odciśnięty na sportowych arenach – w tym roku przypada bowiem setna rocznica sportu w Policji. Dziś na matach sztuk walki, na bieżniach, pływalniach i strzelnicach, polscy policjanci udowadniają, że niemożliwe nie istnieje. Stają na najwyższych stopniach podium mistrzostw Świata i Europy służb mundurowych. Są mistrzami, ale przede wszystkim przyświeca im jeden cel: być silniejszym by lepiej chronić. Dziś przyszedł czas by podziękować im za wkład w poczucie bezpieczeństwa. Święto Policji to także okazja do wyróżnienia mundurowych aktami mianowania na wyższy stopień, medalami i odznaczeniami.

Zebranych policjantów, ich rodziny i mieszkańców podczas głównej części obchodów gościła w tym roku Tężnia Solankowa mieszcząca się w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium św. Brata Alberta, po której dowódca kompanii honorowej wprowadził na plac apelowy pododdziały uczestniczące w wydarzeniu.

Chwilę później Dowódca Uroczystości nadkom. Rafał Wydrzyński rozpoczął centralną część wydarzenia meldunkiem złożonym Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Markowi Boroniowi. Szef polskiej Policji przywitał się ze sztandarem i funkcjonariuszami. Podniesieniu flagi państwowej towarzyszyło odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako gospodarz Wojewódzkich Obchodów Święta Policji głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak, który przywitał zebranych na placu uczestników wydarzenia oraz gości. Na wydarzeniu nie zabrakło obecności Komendanta Głównego Policji, parlamentarzystów, włodarzy ziemi świętokrzyskiej, lokalnych samorządowców, przedstawicieli duchowieństwa, kadry kierowniczej świętokrzyskiej policji, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Szef świętokrzyskich policjantów zaznaczył także obecność byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Kielcach.

Pan Komendant dziękował dziś wszystkim podległym policjantom za służbę, za poświęcenie i zabieganie o bezpieczeństwo regionu każdego dnia. Odnosząc się do historii Policji, inspektor wskazywał na kilka rocznic, m.in. 100. lecie sportu w naszej formacji, wskazywał także na liczne sukcesy świętokrzyskich policjantów na arenie ogólnopolskiej – także sportowe.

Wyróżnienia

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z rąk Komendanta Głównego Policji medalami Za Zasługi dla Policji odznaczono siedem osób. Odznaczonym legitymacje i gratulacje przekazał Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk.

Kolejnymi wyróżnieniami byłe resortowe odznaczenia Zasłużony Policjant. Srebrną odznakę otrzymało czterech policjantów, brązową – ośmioro. Akty mianowania na wyższy stopień policyjny były kolejnym wyczekiwanym punktem uroczystości. Dziś, na placu apelowym podczas obchodów Święta Policji zaszczytu tego dostąpiło trzynaścioro funkcjonariuszy.

Dziś wręczony został także Krzyż 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Krzyżem za Zasługi dla Związku Zawodowego Policyjna Solidarność odznaczonych zostało dwóch funkcjonariuszy.

Ślubowanie

Wstępując w szeregi Policji, każdy funkcjonariusz na sztandar składa ślubowanie zobowiązujące między innymi do służby, nawet z narażeniem życia. Możliwość wypowiedzenia słów roty podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji było dziś wielkim wyróżnieniem dla czterdziestu nowoprzyjętych.

Życzenia

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń dziękował za wkład policjantów w poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie. Generał zwracał uwagę na coraz lepszy stan zatrudnienia w polskiej Policji. Pan Komendant wskazał także na fakt, iż nasza formacja staje się coraz bardziej nowoczesna i skuteczna, co przekłada się w naturalny sposób na atrakcyjność naszego zawodu.

W przemówieniach Wojewody Świętokrzyskiego Józefa Bryka, Pani Anity Koniusz z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosty Buskiego Pana Jerzego Kolarza zebrani na uroczystości mogli usłyszeć wiele słów uznania i podziękowań dla policjantów, którzy każdego dnia służby dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.

Defilada i musztra paradna

Przegrupowanie do defilady odbywało się w takt utworu Dywizjon 303, już po chwili policjanci, maszerując zaprezentowali się publiczności. Dowódca uroczystości złożył meldunek Panu Generałowi kończąc tym samym uroczysty apel. Zanim publiczność opuściła plac odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu funkcjonariuszy Kompanii Honorowej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Kielcach.

Piknik rodzinny

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbył się policyjny piknik rodzinny. Podczas wydarzenia istniała możliwość honorowego oddania krwi w mobilnym centrum poboru. Na miejscu dostępne były stoiska wystawiennicze wszystkich komend garnizonu świętokrzyskiego, pokazy sprzętu, konkursy, prezentacje oraz interaktywne atrakcje edukacyjne i profilaktyczne. Była to doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć codzienną pracę policjantów, porozmawiać z funkcjonariuszami, skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej i zdrowotnej, a przede wszystkim – wspólnie spędzić czas.

Opr. MŚ/DK

Fot. DJ

Ujęcia z drona: S. Rakowski