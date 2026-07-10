Śmierć kobiety i szybkie zatrzymanie podejrzewanego Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Wczoraj przed północą jędrzejowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o osobie leżącej w zaroślach na terenie miasta. Funkcjonariusze, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce, podjęli resuscytację krążeniowo oddechową, a następnie o życie kobiety walczyli medycy. Niestety pomimo ogromnych starań, życia 29-latki nie dało się uratować. Pierwsze ustalenia wskazywały na to, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Niedługo później, zatrzymany został 19-latek, podejrzewany o udział w tym zdarzeniu.

Wczoraj po godzinie 23:00 do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie dotarła informacja o osobie leżącej w zaroślach, nie dającej oznak życia. Krótko później na miejsce dotarli policjanci, którzy podjęli resuscytację krążeniowo – oddechową. Walkę o życie kobiety mundurowi prowadzili do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Niestety pomimo wszelkich starań funkcjonariuszy oraz medyków, życia 29-latki nie udało się uratować. Już pierwsze czynności na miejscu wskazywały, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Komendant powiatowy ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu policjantów. Do działań skierowani zostali również mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, funkcjonariusze z poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przewodnicy z psami służbowymi i operatorzy dronów. W krótkim czasie do działań poszukiwawczych za sprawcą ruszyło blisko 150 policjantów, wyposażonych w sprzęt do tego typu działań. Dynamiczna praca funkcjonariuszy i poczynione ustalenia szybko doprowadziły do wytypowania osoby podejrzewanej. Chwilę po godzinie 3:00 na terenie Jędrzejowa został zatrzymany 19-latek, mogący mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Obecnie trwają czynności, których celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach