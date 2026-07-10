Black Hawk nad Kielcami. Policyjni kontrterroryści doskonalili działania z powietrza Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Przez kilka dni Kielce były miejscem intensywnego szkolenia funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji z całego kraju. Z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk kontrterroryści doskonalili taktykę prowadzenia działań w terenie zurbanizowanym i trudno dostępnym, ćwicząc m.in. desant oraz ewakuację z wysokości. W przedsięwzięciu, którego gospodarzem był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Kielcach, uczestniczyli także strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze elitarnych jednostek specjalnych Wojska Polskiego.

Służba kontrterrorystyczna Policji to jedna z najbardziej wymagających formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli. Jej funkcjonariusze realizują zadania o najwyższym stopniu ryzyka – zatrzymują szczególnie niebezpiecznych przestępców, prowadzą działania związane ze zwalczaniem terroryzmu, wykonują zadania minersko-pirotechniczne oraz uczestniczą w akcjach ratowania życia. Skuteczność takich działań wymaga nie tylko doskonałego przygotowania indywidualnego, ale przede wszystkim ciągłego doskonalenia współpracy i procedur podczas specjalistycznych szkoleń.

Właśnie temu służyło szkolenie taktyczno-wysokościowe z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk, którego organizatorem był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Kielcach. W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze służby kontrterrorystycznej Policji z różnych części kraju, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze Jednostki Wojskowej GROM i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

Program szkolenia obejmował doskonalenie planowania i prowadzenia działań z wykorzystaniem statku powietrznego, w tym przemieszczanie, desantowanie oraz ewakuację zespołów bojowych na obiekty i tereny trudno dostępne z zastosowaniem technik linowych. Równolegle uczestnicy doskonalili procedury ratownictwa z powietrza oraz współdziałania pomiędzy formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Jednym z wymagających elementów szkolenia były działania prowadzone na jednym z opuszczonych wieżowców, który został udostępniony dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Kielcach. Funkcjonariusze służby kontrterrorystycznej wykonywali desant oraz ewakuację z dachu budynku przy wykorzystaniu technik linowych, podczas gdy policyjny śmigłowiec Black Hawk utrzymywał zawis nad obiektem. Ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń manewrową oraz liczne elementy konstrukcyjne wystające ponad dach, ćwiczenie wymagało wyjątkowej precyzji zarówno od pilotów śmigłowca, jak i policjantów realizujących działania.

Ciekawy epizod zrealizowany był w rejonie strzelnicy stowarzyszenia CIVIS, gdzie po desantowaniu z pokładu śmigłowca kontrterroryści wykonywali zadania taktyczne przygotowane przez instruktorów. Scenariusze odzwierciedlały sytuacje, z którymi funkcjonariusze mogą spotkać się podczas rzeczywistych działań wymagających szybkiego reagowania, skutecznej komunikacji oraz ścisłej współpracy wszystkich uczestników operacji.

Zmieniające się środowisko bezpieczeństwa oraz pojawiające się zagrożenia sprawiają, że utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia pozostaje jednym z najważniejszych elementów przygotowania służb do realizacji ustawowych zadań. Wspólne ćwiczenia umożliwiają wymianę doświadczeń, ujednolicanie procedur oraz doskonalenie współpracy pomiędzy Policją, Państwową Strażą Pożarną i Siłami Zbrojnymi RP.

Szkolenia z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70i Black Hawk stanowią jeden z kluczowych elementów przygotowania służby kontrterrorystycznej do prowadzenia działań w warunkach wysokiego ryzyka. To właśnie podczas takich przedsięwzięć funkcjonariusze doskonalą umiejętności, które w sytuacjach realnego zagrożenia przekładają się na szybkość reakcji, bezpieczeństwo policjantów oraz skuteczną ochronę życia i zdrowia obywateli.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach