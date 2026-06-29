System „Pustułka” – innowacyjne narzędzie dla bezpieczeństwa mieszkańców Data publikacji 29.06.2026 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar odbyła się prezentacja przełomowego projektu „Pustułka”, który ma szansę uczynić Kielce krajowym laboratorium nowoczesnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Projekt łączy potencjał administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, świata nauki oraz polskiej infrastruktury IT, tworząc system monitorowania hałasu i wykrywania niepożądanych zjawisk akustycznych. W centrum przedsięwzięcia są świętokrzyscy policjanci – to oni otrzymają dedykowany moduł operacyjny, który pozwoli szybciej reagować na zagrożenia, takie jak nielegalne loty dronów, nocne wyścigi uliczne czy użycie broni palnej. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster.

System „Pustułka” dla Kielc realizowany będzie przez szerokie konsorcjum instytucji publicznych: Główny Urząd Miar, Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, Miasto Kielce, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH. Główny Urząd Miar jako krajowa instytucja metrologiczna z siedzibą w Warszawie, pełni rolę koordynatora prac i gwaranta najwyższych standardów pomiarowych oraz jakości danych wykorzystywanych w systemie. Robocza współpraca partnerów trwa od września 2025 roku, a dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego formalnie rozpoczyna etap budowy innowacyjnej infrastruktury akustycznej, która w perspektywie kilku lat może stać się zalążkiem rozwiązania ogólnokrajowego.

System „Pustułka” polega na rozmieszczeniu wzdłuż głównych ulic Kielc oraz na dachach budynków – w tym obiektów infrastruktury krytycznej – sieci czujników akustycznych połączonych światłowodem, łączem radiowym lub siecią komórkową.

Tak zbudowana infrastruktura będzie w sposób ciągły monitorowała poziom hałasu miejskiego, jednocześnie nasłuchując charakterystycznych sygnałów akustycznych związanych z zagrożeniami, m.in. lotami dronów, wyścigami samochodowymi czy wystrzałami z broni palnej.

Wykryte zjawiska trafią do centralnego systemu analizy danych, który – z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów i zasobów ACK Cyfronet AGH – przetworzy informacje i przekaże precyzyjne powiadomienia do Policji, wraz z przybliżoną lokalizacją zdarzenia.

Podczas przemówień o powstaniu projektu opowiadał m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektor Tomasz Jarosz.

Dzisiejsze spotkanie zakończyło się podpisaniem listu intencyjnego przez przedstawicieli stron projektu – Urzędu Miasta Kielce, Głównego Urzędu Miar, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH. Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach reprezentował jej szef – inspektor Zbigniew Nowak.

Krótkiego podsumowania, po złożeniu podpisów na liście intencyjnym, dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster.

Źródło; KWP w Kielcach/GUM