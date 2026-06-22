Zatrzymanie 49-latka podejrzewanego o zabójstwo Data publikacji 22.06.2026 Powrót Drukuj Zakończyły się prowadzone od kilku dni na terenie województwa świętokrzyskiego działania poszukiwawcze za 49 letnim mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa. Dziś, o godzinie 12.20, niedaleko miejsca zamieszkania poszukiwanego, policjanci zatrzymali mężczyznę. Nie stawiał on oporu, nie był uzbrojony, a jego stan wskazywał na wyraźne wyczerpanie. Trwają dalsze czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.

Wszystko zaczęło się w ubiegły piątek. Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z domów w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim mężczyzna przy użyciu ostrych narzędzi zaatakował parę seniorów. W wyniku poniesionych obrażeń 80-latek poniósł śmierć na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami przewieziona została do szpitala, gdzie medycy walczyli o jej życie. Sprawca zbiegł w nieznanym kierunku na hulajnodze elektrycznej. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci i rozpoczęły się działania poszukiwawcze. Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy , a następnie do działań włączyły się kolejne jednostki.

Od momentu zgłoszenia zdarzenia świętokrzyscy policjanci prowadzili całodobowe, zakrojone na szeroką skalę działania, których celem było jak najszybsze zatrzymanie 49‑latka i wyeliminowanie zagrożenia dla mieszkańców regionu. W poszukiwania zaangażowanych było kilkuset funkcjonariuszy różnych pionów – prewencji, kryminalnego, ruchu drogowego, kontrterrorystów oraz policjantów służby wspomagającej, a działania prowadzone były w trudnym, rozległym terenie leśno‑polnym oraz w rejonie głównych szlaków komunikacyjnych.

Podczas działań wykorzystywano szeroki wachlarz policyjnego sprzętu: policyjny śmigłowiec, drony wyposażone w kamery, w tym z funkcją termowizji, psy tropiące, quady oraz pojazdy terenowe i specjalistyczne radiowozy, a także urządzenia noktowizyjne i termowizyjne ułatwiające prowadzenie poszukiwań po zmroku. Takie rozwiązania pozwoliły na dokładne przeszukiwanie dużych obszarów i szybkie reagowanie na każdy nowy sygnał o możliwym miejscu pobytu poszukiwanego.

Działania prowadzone były w ścisłej koordynacji sztabu powołanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji oraz policjantów z sąsiednich województw, którzy włączyli się zarówno w działania w terenie, jak i w ustalenia operacyjne oraz analityczne. Dzięki temu możliwe było utrzymanie wysokiej dynamiki i ciągłości działań, a także zabezpieczenie wszystkich kluczowych dróg dojazdowych i potencjalnych kierunków ucieczki mężczyzny.

Do zatrzymania 49‑latka doszło dziś o godzinie 12.20, w bliskiej odległości od jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był wyraźnie wycieńczony, nie posiadał przy sobie broni i nie stawiał oporu podczas obezwładniania i zatrzymania przez policjantów. Został przewieziony do jednostki Policji, gdzie z udziałem prokuratora prowadzone są dalsze czynności procesowe. O przedstawieniu zarzutów, zastosowaniu środków zapobiegawczych oraz dalszym biegu sprawy zdecyduje prokuratura i sąd.

Insp. Zbigniew Nowak Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach po czterodniowych działaniach złożył podziękowania wszystkim policjantom za profesjonalizm i determinację w trakcie wielodniowych działań, często prowadzonych w bardzo trudnych warunkach terenowych i pogodowych. Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom regionu za przekazywane sygnały, informacje oraz za zachowanie spokoju i rozwagę w czasie prowadzonej operacji – każdy telefon i każda obserwacja były na bieżąco weryfikowane przez funkcjonariuszy.

Skuteczne działania wspierane były przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariuszy z sąsiednich województw, którzy wsparli świętokrzyską Policję doświadczeniem, siłami i specjalistycznym sprzętem. Wspólne działania pokazały, jak ważna jest współpraca służb i instytucji w sytuacjach wymagających szybkiej i skoordynowanej reakcji dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Na obecnym etapie, z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy szerszych informacji dotyczących szczegółów sprawy.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach