Poszukiwany Dariusz Równicki Data publikacji 20.06.2026 Powrót Drukuj Prokurator Rejonowy w Jędrzejowie wydał list gończy za Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo 80-letniego mężczyzny oraz usiłowanie zabójstwa 76-letniej kobiety. Świętokrzyscy policjanci prowadzą poszukiwania za sprawcą. Uruchomiony został specjalny numer telefonu: 516-385-635. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.

Poszukiwany to:

Dariusz Równicki

lat: 49

wzrost: około 180 cm

włosy: krótkie, szatyn, ma zakola

szczególna cecha: brak blizn, tatuaży

Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za jego osobą wystawiono list gończy.

Jeśli posiadasz informację o miejscu przebywania Dariusza Równickiego bądź inne istotne informacje, które mogą doprowadzić do jego odnalezienia, prosimy o pilny kontakt z policjantami:

Numer specjalny: 516-385-635

Numer alarmowy: 997 lub 112

Numer komórkowy został uruchomiony w związku z zarządzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać sms’y lub zdjęcia. Gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.

Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mł. insp. Kamil Tokarski

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach