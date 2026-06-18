62-latek odpowie za oślepianie pilota samolotu wiązką lasera Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Kielcach zatrzymali 62-latka podejrzanego o oślepianie pilota samolotu wiązką lasera, podczas wykonywania przez niego akrobacji lotniczych. Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w rejonie lotniska w Masłowie.

Do zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek przed południem. Podczas treningu akrobacji lotniczych w rejonie lotniska w Masłowie 41-letni pilot został oślepiony wiązką lasera. Po otrzymaniu informacji o tym zajściu policjanci kryminalni z komisariatu w Osiedlu Na Stoku niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. W ich wyniku funkcjonariusze złożyli służbową wizytę w jednej z posesji znajdujących się w pobliżu lotniska.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym – jak wynika z ustaleń śledczych – 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.

W trakcie prowadzonych czynności na terenie posesji znajdująca się tam 51-letnia kobieta naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana.

Oboje zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. 62-letni mężczyzna odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków służbowych, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że kierowanie wiązki lasera w stronę samolotu, śmigłowca lub innego statku powietrznego stanowi skrajnie nieodpowiedzialne i bardzo niebezpieczne zachowanie. Nawet krótkotrwałe oślepienie pilota może doprowadzić do utraty orientacji, ograniczenia zdolności obserwacji przestrzeni powietrznej oraz stworzenia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pasażerów, załogi oraz osób znajdujących się na ziemi.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność. Każdy przypadek użycia lasera wobec załóg statków powietrznych jest traktowany z najwyższą powagą i spotyka się ze stanowczą reakcją służb. Osoby dopuszczające się takich czynów muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Opr. JB

Źródło : KMP w Kielcach