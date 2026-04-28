Nowa siedziba CBZC już otwarta Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Nowoczesność, funkcjonalność i bezpieczeństwo, tak w skrócie można opisać nową siedzibę Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów złotych została oficjalnie oddana do użytku, stając się jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Nowy obiekt powstał w innowacyjnej technologii modułów 3D w systemie „zaprojektuj

i wybuduj”, co pozwoliło na sprawną realizację inwestycji w latach 2022–2026. Budynek został zaprojektowany z myślą o specyfice pracy funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Znajdują się w nim wyspecjalizowane przestrzenie dla pionów operacyjnych, analitycznych oraz informatyki śledczej, a także nowoczesna sala odpraw

i zaplecze techniczne.

Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i funkcjonalność, dwa niezależne wejścia umożliwiają rozdzielenie ruchu interesantów od osób zatrzymanych, a w budynku przewidziano m.in. przestrzeń dla mobilnego laboratorium oraz magazyn wielkogabarytowy. Obiekt wyposażono również w instalację fotowoltaiczną, co wpisuje się w nowoczesne i ekologiczne standardy zarządzania infrastrukturą publiczną.

Nowa siedziba to nie tylko budynek administracyjny o powierzchni użytkowej blisko 2400 m², ale także kompleksowo zagospodarowany teren obejmujący parkingi, drogi wewnętrzne, oświetlenie oraz tereny zielone. W obiekcie docelowo pracować będzie około 80 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Wydarzenie zapoczątkował meldunek złożony przez dowódcę uroczystości, który przyjął Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy. Oficjalnie wszystkich uczestników powitał mł. insp. Tomasz Trzos – Naczelnik Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który odebrał także symboliczny klucz od Pana Komendanta.

W uroczystym otwarciu m.in. uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak oraz jego Zastępcy – insp. Tomasz Jarosz, insp. Jacek Cholewa oraz mł. insp. Marcin Chatys, nadzorujący pion logistyki. Obecny był Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik, nadinsp. w st. spocz. dr Jarosław Kaleta, naczelnicy wydziałów, policjanci i pracownicy cywilni.

Realizacja inwestycji to istotny krok w rozwoju struktur odpowiedzialnych za walkę z cyberprzestępczością oraz wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego mieszkańców regionu i całego kraju.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach

Film w pełnej jakości: https://youtu.be/o1nWV5tHxmk