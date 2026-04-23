POLSECURE’26 – gala wręczenia nagród Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Dziś w Sali Omega w Kieleckim Ośrodku Wystawienniczym odbyła się uroczystość zakończenia czwartej edycji Targów POLSECURE. Podczas gali wręczono nagrody i specjalne wyróżnienie. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk, któremu towarzyszył szef świętokrzyskich policjantów inspektor Zbigniew Nowak.

Dziś w Sali Omega w Kieleckim Ośrodku Wystawienniczym odbyła się uroczystość zakończenia czwartej edycji Targów POLSECURE. Podczas gali wręczono nagrody i specjalne wyróżnienie. W wydarzeniu udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk, któremu towarzyszył szef świętokrzyskich policjantów inspektor Zbigniew Nowak.

Trzeciego dnia Międzynarodowych Targów Polsecure znów gościliśmy licznych zwiedzających, którzy mogli oglądać sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Radiowozy, motocykle, pojazdy specjalne, broń, umundurowanie, środki ochrony, oprogramowania i systemy – wszystko wykonane w najnowszej technologii.

O godzinie 13:00 odbyło się uroczyste podsumowanie targów POLSECURE’26, połączone z galą wręczenia nagród dla najlepszych produktów i rozwiązań wspierających bezpieczeństwo publiczne. W wydarzeniu uczestniczył między innymi Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Zbigniew Nowak.

Prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz podkreślił znaczenie współpracy instytucji i firm działających na rzecz bezpieczeństwa.

Komisja konkursowa, składająca się z 14 ekspertów, oceniła 19 zgłoszonych produktów i rozwiązań. Wyróżniono innowacje, które realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa i efektywność działań służb. Wśród nagrodzonych znalazły się:

Motorola – za system łączności TETRA

Paramedika – za specjalistyczny samochód ratowniczy

Wortex – za system łączności

Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji otrzymała firma PCO za lekkie gogle termowizyjne. Podczas uroczystości nadinspektor dr Rafał Kochańczyk podziękował policjantom i pracownikom za zaangażowanie w przygotowanie stoisk oraz wsparcie organizacji targów. Podkreślił również, że z sentymentem wraca do Kielc, doceniając znaczenie tego wydarzenia dla rozwoju nowoczesnych rozwiązań w służbach mundurowych.

Opr. KT/MŚ

Źródło: KWP w Kielcach