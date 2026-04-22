POLSECURE’26 – dzień służb MSWiA Data publikacji 22.04.2026 Powrót Drukuj Dziś kolejny dzień kieleckich Targów Polsecure’26. Wystawa została otwarta dla publiczności, często spoza Polski – nowinki techniczne oraz nasz sprzęt cieszył się dużą uwagą gości. Najwięcej czasu poświęcono służbom podległym MSWiA. Liczne konferencje dotyczyły m.in. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego oraz sportu, który w Policji obecny jest już od 100 lat. Poza panelami dyskusyjnymi i konferencjami, nie zabrakło atrakcji w zewnętrznej strefie pokazów dynamicznych. W konferencjach uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Jednym z prelegentów był nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Kieleckie Targi POLSECURE dziś otwarto dla zwiedzających. Liczne wycieczki i grupy mogły zapoznać się z niezwykle bogatą ofertą przygotowaną przez firmy z całego świata. Drugi dzień targów poświęcono głównie służbom podległym MSWiA i tematyce bezpieczeństwa publicznego, gdzie dużą część konferencji prowadzili specjaliści z Komendy Głównej Policji.

Środę otworzyła konferencja „Przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, w której wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster i Rzecznik Praw Dziecka Pani Monika Horna-Cieśla. Gościem specjalnym był inspektor w stanie spoczynku Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta Głównego do spraw Edukacji Na Rzecz Bezpieczeństwa oraz twórca programu „PaT”. Elementem konferencji był fragment spektaklu „Sekret” przedstawiający zagrożenia związane z uzależnieniami, hejtem i kryzysem emocjonalnym.

Kolejne spotkania specjalistów dotyczyły ratownictwa medycznego, poświęcono także czas na tematykę zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Jednym z prelegentów na konferencji dotyczącej rezerw strategicznych i współpracy instytucjonalnej jako fundamencie odporności państwa był nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Ważnym punktem dzisiejszego programu była konferencja „100 lat sportu w Policji – historia a współczesność”. Wydarzenie inaugurujące setną rocznicę sportu w naszej formacji zorganizowała Komenda Główna Policji. Uczestniczyli w niej między innymi uczniowie oddziałów szkół o profilu mundurowym.

Źródło: KWP w Kielcach