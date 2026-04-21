Polsecure’26 – otwarcie targów Data publikacji 21.04.2026 Powrót Drukuj Dziś uroczyście została otwarta kolejna już edycja Międzynarodowych Targów Polsecure, podczas których nie zabraknie paneli dyskusyjnych, tematycznych konferencji, dynamicznych pokazów i całej masy najnowocześniejszego sprzętu. Wydarzenie organizowane jest przy dużym wsparciu polskiej Policji oraz partnerów strategicznych. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięło kierownictwo Policji, na czele której stoi generalny inspektor Marek Boroń, a także przedstawiciele innych służb – także zza granicy. Od dziś, przez dwa kolejne dni, zwiedzający mogą podziwiać jedną z największych na świecie wystaw, dedykowaną służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

Międzynarodowe Targi Polsecure zdecydowanie wpisały się już na stałe w policyjnym kalendarzu oraz harmonogramie ważnych, cyklicznych wydarzeń, odbywających się w kieleckim ośrodku wystawienniczym. Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia ukazała, że tego typu wydarzenie, poświęcone służbom mundurowym, jest bardzo potrzebne, a wymiana doświadczeń podczas dyskusyjnych paneli i tematycznych konferencji realnie przekładają się na bezpieczeństwo. Warto przypomnieć, iż to właśnie podczas Międzynarodowych Targów Polsecure w 2022 roku m.in. zostało zaprezentowane nowe oznakowanie radiowozów oraz policyjnych motocykli, które obecnie widzimy na drogach w całym kraju. Podczas drugiej edycji wspominanych targów podpisano wiele porozumień o współpracy z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem oraz dokumentów regulujących procedury zmierzające do zakupu sprzętu. Nie zabrakło również prezentacji umundurowania, a także pokazów dynamicznych.

Dziś przed południem oficjalnie otwarto Targi Polsecure’26. W uroczystości, która odbyła się w Sali Omega uczestniczyło kierownictwo polskiej Policji na czele z komendantem głównym – generalnym inspektorem Markiem Boroniem. Obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach – inspektor Zbigniew Nowak wraz z zastępcami, nie zabrakło przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz innych zaprzyjaźnionych służb. Obecny był także Wiceminister Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka

Po ceremonii otwarcia na zwiedzających czekały przygotowane wystawy ze sprzętem oraz pokazy dynamiczne na terenie zewnętrznym. Najbardziej nowoczesny sprzęt wraz z dobrym wyszkoleniem funkcjonariuszy stanowią idealną receptę na skuteczność w działaniu. Kielecki Ośrodek Wystawienniczy zaprezentował szeroki wachlarz możliwości. Kilkuset wystawców na swoich stanowiskach przygotowało wiele ciekawostek i nowinek technologicznych, mogących znaleźć zastosowanie w codziennej służbie funkcjonariuszy.

Ważnym punktem pierwszego dnia Polsecure’26 była międzynarodowa konferencja „Wspólnie ku bezpiecznej przyszłości – rola Policji w zmieniającym się świecie”. Wydarzenie zorganizowała Komenda Główna Policji i Centrum Kongresowe.

Rozpoczęły się także obrady Komisji Konkursowej Nagrody POLSECURE, której członkowie odwiedzali stoiska firm zgłoszonych do rywalizacji.

