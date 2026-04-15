Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 15.04.2026 Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego" odbyła się uroczystość ślubowania 13 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektorem Tomaszem Jaroszem. Obecni byli także zastępcy szefa świętokrzyskich policjantów – inspektor Jacek Cholewa i młodszy inspektor Marcin Chatys, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy jednostek i naczelnicy poszczególnych wydziałów. W uroczystości uczestniczyła także Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik oraz Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Michał Cichocki.

Uczestnicy wydarzenia zebrali się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, to właśnie tu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz w asyście insp. Jacka Cholewy i mł. insp. Marcina Chatysa, dowódca uroczystości złożył stosowny meldunek rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczyła Pani Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Michał Cichocki – Generalny Dyrektor Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy. Obecni byli także uczniowie oddziału o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Wodzisławiu w Zespole Szkół w Wodzisławiu oraz uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku wraz z opiekunami.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz. Po chwili szef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił kapelan świętokrzyskich policjantów ksiądz podporucznik Paweł Kowalski.

Inspektor Tomasz Jarosz przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególnie nowo przyjętych oraz ich bliskich. Dziękując za obranie drogi związanej z policyjnym mundurem, zwracał się także do rodzin nowo przyjętych, prosząc ich o wsparcie funkcjonariuszy w rozpoczętej służbie.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi jednostek terenowych.

Przypominamy, że każdy zainteresowany służbą w Policji znajdzie wszelkie informacje dzwoniąc na numer 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56 lub w zakładce REKRUTACJA na stronie świętokrzyskiej Policji.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach