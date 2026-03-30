Kolejne podium na mistrzostwach

Data publikacji 30.03.2026 W minioną sobotę w województwie podlaskim odbyły się V Mistrzostwa w Koluchstyl Służb Mundurowych, które zostały objęte honorowym patronatem m.in. Komendanta Głównego Policji. Udział w nich wzięli świętokrzyscy stróże prawa, zaliczając świetny występ, zarówno indywidualnie, jak również drużynowo. Nasze zawodniczki i zawodnicy zdobywali medale we wszystkich barwach. Najcenniejszy kruszec zawisł na szyi mł. asp. Pawła Łakomca z komisariatu w Bodzentynie.

W minioną sobotę, w miejscowości Kleosin, położonej w województwie podlaskim odbyły się V Mistrzostwa w Koluchstyl Służb Mundurowych, które zostały zorganizowane przez białostocki związek sportowy tej dyscypliny, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął m.in. Komendant Główny Policji. Wśród wielu zawodników znaleźli się także reprezentanci świętokrzyskich policjantów, którzy zaliczyli świetne występy. Trenerem naszej kadry zawodników był mł. asp. Michał Jaworski z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach. Drużynowo zajęliśmy drugie miejsce!

W klasyfikacji indywidualnej na najwyższym stopniu podium w kategorii do 85 kilogramów stanął mł. asp. Paweł Łakomiec z Komisariatu Policji w Bodzentynie. Asp. Marcin Kwiatkowski z Wydziału Konwojowego KWP Kielce, w kategorii + 100 kg zdobył brązowy medal. Srebrny medal w kategorii 58 kg zdobyła sierż. Magdalena Maciągowska reprezentująca oddzial prewencji. Mł.asp. Michał Śliwka z Wydziału Ogólnego KMP w Kielcach, w kategorii 100 kg zdobył srebrny medal oraz tytuł najlepszego zawodnika turnieju! St. post. Anna Zielińska na co dzień pełniąca służbę patrolową w komisariacie przy ulicy Kołłątaja, w kategorii 65 kg zdobyła srebrny medal. Także srebrnym medalem dopełnił zbiór nasz kontrterrorysta z SPKP w Kielcach.

Warto nadmienić, iż Koluchstyl to sztuka walki bazująca na sumo i ju-jitsu stworzona na początku XXI wieku w Polsce. Twórcą tej dyscypliny jest ekspert sztuk walk Wiesław Koluch, a nazwa sztuki walki pochodzi od nazwiska założyciela. Ta młoda dyscyplina mocno rozpowszechniła się w różnych krajach i coraz częściej uprawiana jest między innymi przez dzieci i dorosłych nie tylko w Europie.