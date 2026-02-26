Plantacja konopi w piwnicy domu Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj We wtorek Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, na podstawie własnych ustaleń złożyli służbową wizytę w jednym z domów na terenie powiatu Chrzanowskiego. To tam w jednej, z miejscowośći zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich, która była prowadzona w piwnicy domu.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że na terenie jednej z posesji w województwie małopolskim może być prowadzona nielegalna uprawa konopi. W miniony wtorek policjanci weszli na teren wytypowanego budynku, gdzie w pomieszczeniach piwnicznych ujawnili profesjonalnie zorganizowaną plantację. Uprawa była wyposażona w specjalistyczny sprzęt służący do kontrolowania warunków wzrostu roślin, w tym system oświetlenia, wentylacji oraz urządzenia do regulacji temperatury i wilgotności powietrza.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 46 krzewów konopi w końcowej fazie wzrostu, z których mogła zostać wytworzona znaczna ilość środków odurzających. Ponadto policjanci ujawnili i zabezpieczyli 4,5 kilograma suszu roślinnego oraz 750 gramów amfetaminy. Wstępne badania potwierdziły, że zabezpieczone substancje to środki odurzające i substancje psychotropowe.

W związku ze sprawą zatrzymani zostali dwaj mężczyźni – 29-letni oraz 61-letni mieszkańcy domu. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec młodszego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Starszy mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za posiadanie i wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych zatrzymanym grozi kara nawet 10-letniego pozbawienia wolności.

Opr. JB

Źródło: KMP w Kielcach