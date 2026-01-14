„Przeszliście długą drogę rekrutacji…” Data publikacji 14.01.2026 Powrót Drukuj Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczystość ślubowania 20 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W wydarzeniu uczestniczyła kadra kierownicza garnizonu na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektorem Tomaszem Jaroszem. Obecni byli także komendanci powiatowi i miejski, dowódcy jednostek i naczelnicy poszczególnych wydziałów. W uroczystości uczestniczyła także Pani Jolanta Madioury – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego.

Uczestnicy wydarzenia zebrali się w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, to właśnie tu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Jak zawsze atmosfera była podniosła. Kiedy na salę przybył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Tomasz Jarosz, dowódca uroczystości złożył stosowny meldunek, rozpoczynając tym samym wydarzenie. A w nim uczestniczyła Pani Jolanta Madioury – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, komendanci powiatowi i miejski, dowódcy i naczelnicy poszczególnych wydziałów, policjanci, a także zaproszone rodziny i bliscy nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Przed podjęciem swojej służby, każdy z przyjętych policjantów złożył ślubowanie na sztandar według roty, którą odczytał insp. Tomasz Jarosz. Po chwili wiceszef świętokrzyskich stróży prawa powitał nowych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Błogosławieństwa nowo przyjętym do służby udzielił kapelan świętokrzyskich policjantów – ksiądz podporucznik Paweł Kowalski.

Inspektor przywitał wszystkich zgromadzonych, szczególnie nowo przyjętych. „Przeszliście długą drogę rekrutacji, która na pewno nie była łatwa” – zwracał się do nich. Pan komendant dziękował rodzinom ślubujących za wsparcie, którego służba w Policji będzie wymagać także od nich.

Pani Doradca przywitała zgromadzonych na Sali, dziękowała policjantom oraz ich rodzinom. Jak zaznaczała: „Pan Wojewoda, z uznaniem i ogromnym szacunkiem patrzy na Waszą pracę”.

Teraz adeptów czeka kilkumiesięczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Po zakończonym kursie podstawowym policjanci powrócą aby zasilić szeregi jednostek terenowych.

Przypominamy, że każdy zainteresowany służbą w Policji znajdzie wszelkie informacje dzwoniąc na numer 47 802 16 51 oraz 47 802 16 56 lub w zakładce REKRUTACJA na stronie świętokrzyskiej Policji.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach