Skazany za opublikowanie wizerunku policjanta Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok w sprawie nagrania i upublicznienia wizerunku funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mundurowy podczas prowadzonej interwencji, która miała miejsce pod koniec kwietnia 2024 roku na terenie miasta, wyraźnie i wielokrotnie informował legitymowanego 42-latka, że nie wyraża zgody na upublicznianie jego wizerunku oraz danych osobowych. Niestety mieszkaniec powiatu ostrowieckiego zlekceważył słowa stróża prawa i opublikował nagranie z mundurowym podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Sąd, analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, zasądził od pozwanego 42-latka, zadośćuczynienie na rzecz policjanta w kwocie 5000 złotych, nakaz przeproszenia oraz zwrócenia kosztów procesu.

Obecnie powszechna dostępność urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sprawia, że wiele osób uważa, iż nagrywanie i publikowanie różnych sytuacji w codziennym życiu, w tym również działań służb, jest w pełni dopuszczalne z punktu widzenia prawa. Nic bardziej mylnego!

W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli jej wizerunek został utrwalony w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Wprawdzie policjant jest funkcjonariuszem publicznym, ale, co istotne, nie jest osobą powszechnie znaną, stąd wyjątek dotyczący upubliczniania jego wizerunku.

O tym, że publikowanie wizerunku policjanta bez jego zgody w mediach społecznościowych jest niezgodne z prawem, przekonał się 42-letni mieszkaniec powiatu ostrowieckiego, który nagrywał funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas wykonywania przez niego czynności służbowych. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w kwietniu 2024 roku na jednym z ostrowieckich osiedli. Mundurowi podjęli wówczas interwencję wobec grupy osób spożywających alkohol w miejscu publicznym. Jeden z mężczyzn zaczął nagrywać. Legitymowany wielokrotnie był informowany przez stróża prawa, że nie życzy sobie publikowania swojego wizerunku i danych osobowych. Mimo wyraźnego sprzeciwu funkcjonariusza, film z przeprowadzanych przez niego czynności, został udostępniany kilka godzin później na jednym ze znanych portali społecznościowych.

Funkcjonariusz skierował w tej sprawie pozew cywilny do sądu i zapadł już prawomocny wyrok. Decyzją Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 października 2025 roku, 42-latek otrzymał nakaz przeproszenia policjanta poprzez opublikowanie na należącym do niego profilu portalu społecznościowego, w relacji głównej, postu wyróżniającego, widocznego nieprzerwanie przez trzy dni. Mężczyzna musi także zapłacić stróżowi prawa 5000 złotych tytułem zadośćuczynienia oraz zwrócić mu koszty procesu.

Przypominamy!

Prawo chroni policjantów przed bezprawnym zamieszczaniem ich wizerunków, w tym nagrań z interwencji w mediach społecznościowych. Nie ma przyzwolenia na bezkarne publikowanie wizerunków funkcjonariuszy Policji bez ich zgody przez osoby postronne.

Opr. EW

Źródło: KPP Ostrowiec Świętokrzyski