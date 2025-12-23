„Kolęda od policjantów"
Po raz kolejny „Kolęda od policjantów” gościć będzie w domach i sercach ich rodzin. Wsparta olbrzymim autorytetem i profesjonalizmem nieżyjącego Romualda Lipko, lidera Budki Suflera, kierowana słowami byłej funkcjonariuszki Anny Zielińskiej-Brudek ma nadać należną rangę pracy policjantów. „Na baczność i spocznij służyć człowiekowi”- to jej przesłanie.
Zamierzeniem twórców jest aby „Kolęda od policjantów” stała się znana i była śpiewana przez wszystkich policjantów w Polsce. Ich codzienna służba, w tych trudnych ostatnio czasach, utwierdza w przekonaniu o słuszności zachowań, podejmowanych decyzji i postępowań w obronie porządku prawnego, którego ramy określają demokratyczne zasady polskiego państwa.
Policjanci cenią świadomość narodową i patriotyzm, są gotowi w momentach zagrożenia stanąć w jego obronie. I ten egzamin zdali. A małym wsparciem niech będą słowa „Kolędy od policjantów”. Niech wskazują drogę młodemu pokoleniu a jej strofy kierowane do służb mundurowych dotrą do serc i umysłów.
***
„Kolęda od policjantów” powstała spontanicznie, w atmosferze zbliżających się Świąt. Powstała w oparciu o to, co jest kwintesencją służby każdego policjanta, chęci niesienia pokoju, bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom miast i wsi. Tekst do „Kolędy od policjantów” napisała obecnie już była policjantka Anna Zielińska-Brudek, autorka tomików poezji i licznych publikacji. Jak przyznawała wtedy „Myśl o jej napisaniu narodziła się dużo wcześniej.” Kolęda została wówczas wyśpiewana przez kieleckiego kompozytora Marcina Janaszka.
Muzykę do niej skomponował nieżyjący już, znany polski kompozytor Romuald Lipko, który był pomysłodawcą nagrania i zaprosił do współpracy wykonawcę ze swojego zespołu - aktora, solistę Grzegorza Wilka. Do jej zaśpiewania zaproszono także Chór Komendy Stołecznej Policji pod batutą Sylwii Krzywdy.
W 2016 roku do utworu powstał profesjonalny teledysk, który wykonał kielecki oddział TVP. Na planie nie zabrakło Grzegorza Wilka, śp. Romualda Lipko oraz świętokrzyskich policjantów.
Film "Kolęda od policjantów"
Pobierz plik "Kolęda od policjantów" (format mp4 - rozmiar 31.46 MB)