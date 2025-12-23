„Kolęda od policjantów" Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Po raz kolejny „Kolęda od policjantów” gościć będzie w domach i sercach ich rodzin. Wsparta olbrzymim autorytetem i profesjonalizmem nieżyjącego Romualda Lipko, lidera Budki Suflera, kierowana słowami byłej funkcjonariuszki Anny Zielińskiej-Brudek ma nadać należną rangę pracy policjantów. „Na baczność i spocznij służyć człowiekowi”- to jej przesłanie.

Zamierzeniem twórców jest aby „Kolęda od policjantów” stała się znana i była śpiewana przez wszystkich policjantów w Polsce. Ich codzienna służba, w tych trudnych ostatnio czasach, utwierdza w przekonaniu o słuszności zachowań, podejmowanych decyzji i postępowań w obronie porządku prawnego, którego ramy określają demokratyczne zasady polskiego państwa.

Policjanci cenią świadomość narodową i patriotyzm, są gotowi w momentach zagrożenia stanąć w jego obronie. I ten egzamin zdali. A małym wsparciem niech będą słowa „Kolędy od policjantów”. Niech wskazują drogę młodemu pokoleniu a jej strofy kierowane do służb mundurowych dotrą do serc i umysłów.

„Kolęda od policjantów” powstała spontanicznie, w atmosferze zbliżających się Świąt. Powstała w oparciu o to, co jest kwintesencją służby każdego policjanta, chęci niesienia pokoju, bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom miast i wsi. Tekst do „Kolędy od policjantów” napisała obecnie już była policjantka Anna Zielińska-Brudek, autorka tomików poezji i licznych publikacji. Jak przyznawała wtedy „Myśl o jej napisaniu narodziła się dużo wcześniej.” Kolęda została wówczas wyśpiewana przez kieleckiego kompozytora Marcina Janaszka.

Muzykę do niej skomponował nieżyjący już, znany polski kompozytor Romuald Lipko, który był pomysłodawcą nagrania i zaprosił do współpracy wykonawcę ze swojego zespołu - aktora, solistę Grzegorza Wilka. Do jej zaśpiewania zaproszono także Chór Komendy Stołecznej Policji pod batutą Sylwii Krzywdy.

W 2016 roku do utworu powstał profesjonalny teledysk, który wykonał kielecki oddział TVP. Na planie nie zabrakło Grzegorza Wilka, śp. Romualda Lipko oraz świętokrzyskich policjantów.