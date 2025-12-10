13-latek uciekał audi przed ostrowieckimi policjantami Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z ostrowieckiej drogówki prowadzili wczoraj pościg za audi, którego kierujący popełniał wykroczenia, poruszał się z nadmierną prędkością i nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Po przejechaniu około 2 km mundurowi dogonili „pirata drogowego”, którym okazał się 13-latek. Nastolatek przejażdżkę autem należącym do matki urządził sobie bez zgody i wiedzy dziadków, pod których znajdował się opieką. Swoje zachowanie tłumaczył obawą przed konsekwencjami prawnymi.

Wczoraj kwadrans przed godziną 21.00 na ul. Ostrowieckiej w Kunowie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ostrowieckiej komendy zauważyli pojazd marki Audi, którego kierujący wyprzedzał inne auto bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Następnie w miejscowości Rudka na skrzyżowaniu z nadmierną prędkością wyprzedzał kolejny samochód. Mundurowi dokonali pomiaru prędkości pojazdu marki Audi. Wideorejestrator wskazał, że auto porusza się o 88 km/h szybciej niż zezwalają na to przepisy na tym odcinku drogi. Policjanci od razu postanowili zatrzymać do kontroli drogowej „pirata drogowego” używając przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednakże dalej kontynuował on jazdę. Po przejechaniu około 2 km, funkcjonariusze dogonili uciekiniera. Ku ich zaskoczeniu okazało się że za „kółkiem” niemieckiego auta znajdował się 13-latek. Nastolatek swoje zachowanie tłumaczył tym, że obawiał się konsekwencji prawnych. Ponadto jak oświadczył, na przejażdżkę autem należącym do matki udał się bez zgody i wiedzy dziadków, pod opieką, których się znajdował.

Teraz ze swojego zachowania młodzieniec będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich.

Apelujemy o rozsądek. Brak doświadczenia, umiejętności oceny ryzyka sprawia, że prowadzenie pojazdu w tak młodym wieku staje się zagrożeniem zarówno dla kierującego jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Film TOS_2.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik TOS_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 30.32 MB)