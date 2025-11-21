Dni Honorowego Krwiodawstwa. Gala wręczenia odznaczeń Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj W siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się dziś spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Wyróżniono krwiodawców oraz instytucje wspierające szlachetną działalność. Specjalne wyróżnienie, przyznane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odebrał zastępca szefa świętokrzyskich policjantów inspektor Jacek Cholewa.

Organizatorem dzisiejszego spotkania w Okrąglaku był Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, gospodarzem – Wojewoda Świętokrzyski Pan Józef Bryk, który objął wydarzenie honorowym patronatem. Obecna była także Prezydent Miasta Kielce Pani Agata Wojda oraz przedstawiciele wielu instytucji. Podczas gali wręczenia odznaczeń honorowych krwiodawców nie zabrakło osób, które od wielu lat dzielą się cennym darem z potrzebującymi.

Wśród wyróżnionych znalazł się mł. asp. Radosław Nowak z Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, który odebrał odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II Stopnia. Wśród osób, które w sposób szczególny wspierają krwiodawstwo znalazł się także nadkom. Mariusz Bednarski. W imieniu komisarza statuetkę odebrał jego przełożony – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach mł. insp. Artur Putowski.

Wśród policjantów na dzisiejszej scenie gościł także inspektor Jacek Cholewa, który odebrał statuetkę przyznaną Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, przyznaną jako instytucji szczególnie wspierającej szlachetną działalność krwiodawstwa.

