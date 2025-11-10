Piwnica z narkotykami – poważne zarzuty i areszt Data publikacji 10.11.2025 Powrót Drukuj W minioną środę w Starachowicach policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mężczyzn. Obaj 39-latkowie, w piwnicy i mieszkaniach posiadali znaczne ilości narkotyków. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 30 kilogramów zakazanych substancji, które trafią do szczegółowych analiz. Zatrzymani zostali objęci tymczasowym aresztem i odpowiedzą za udział w obrocie narkotykami.

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, już od pewnego czasu podejrzewali, że 39-letni mieszkaniec Starachowic może zajmować się nielegalnym procederem. W minioną środę policjanci złożyli służbową wizytę w piwnicy jednego z bloków, gdzie przebywał 39-latek. Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne bowiem przy mężczyźnie znaleźli narkotyki. Już chwilę później okazało się, że z piwnicy do laboratoryjnych badań wyjedzie pokaźna ilość zakazanych substancji. Policjanci zabezpieczyli ponad 8 kilogramów białego proszku, podobną ilość sprasowanych sztabek żywicy oraz ponad kilogram suszu. Wstępne badania wskazują na amfetaminę, haszysz oraz marihuanę.

Właścicielem piwnicy był rówieśnik zatrzymanego. Policjanci szybko do niego dotarli, w jego mieszkaniu, w wyniku przeszukania zabezpieczono około 70 gramów tych samych substancji, 60 tysięcy złotych w różnej walucie, telefony i sprzęt służący do porcjowania narkotyków.

W pomieszczeniach mieszkalnych zajmowanych przez pierwszego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli ponad 8 kilogramów marihuany i przeszło 2 kilogramy haszyszu – jak wskazują wstępne badania.

Wszystkie zabezpieczone substancje – ponad 8kg białego proszku, przeszło 10kg żywicy konopi indyjskich oraz około 9kg suszu trafiło do szczegółowych analiz laboratoryjnych.

Zatrzymani, już w czwartek usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, za co może im grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

W piątek sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

