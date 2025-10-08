W mundurze przez wiek – 100 lat obecności kobiet w Policji - film Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Dziś na terenie Targów Kielce odbyła się szczególna konferencja. W tym roku mija stulecie obecności kobiet w Policji. Wtedy, sto lat temu, było to przełamywanie pewnych wyrobionych już schematów i stereotypów, dziś – kobiety są obecne we wszystkich pionach służby i doskonale realizują się w naszej formacji.

„Siła kobiety nie polega na jej fizycznej mocy, ale na nieugiętości ducha” – powiedziała kiedyś Pierwsza Dama Eleanora Roosvelt. Słowa te jakże mocno oddają istotę dzisiejszej konferencji, która odbyła się na terenie Kieleckiego Ośrodka Wystawienniczego. A bohaterami, a właściwie bohaterkami były dziś kobiety, które obecne są w Policji od stu lat. Dziś obchodzimy tę rocznicę. Wtedy, sto lat temu, ich obecność w służbie była zjawiskiem oraz przełamywaniem schematów i stereotypów, dziś – trudno sobie wyobrazić Policję bez nich.

Uczestników konferencji powitał dziś Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Zbigniew Nowak, który podkreślił wyjątkowość celebrowanego jubileuszu. Prelekcja o historii kobiet w Policji, ukazująca trudne początki tej służby i jednocześnie piękny rozwój, wygłoszona przez Panią doktor habilitowaną, profesor UJK Edyta Majcher-Ociesa, była pierwszym punktem konferencji. Drugi wykład – Serce pod presją. Jak dbać o układ krążenia? – poprowadził doktor nauk medycznych Pan Dawid Bąkowski. Pani magister Marta Stolarczyk opowiedziała zebranym o praktycznych rozwiązaniach właściwego żywienia.

Po naukowej części przyszedł czas na mniej oficjalne momenty. Zebrani w sali Omega goście mogli obejrzeć specjalnie przygotowany film oraz wysłuchać krótkiego koncertu przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Spośród wielu kobiet, które każdego dnia wspierają działania Policji, współpracują z funkcjonariuszami w lokalnych społecznościach oraz policjantek wybrano 25 pań. Specjalne wyróżnienia wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach inspektor Zbigniew Nowak, Wicewojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach Pan Grzegorz Kaleta.

W okolicznościowych przemówieniach Pana Wicewojewody Michała Skotnickiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renaty Janik oraz Dyrektora Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Kielcach Pana Grzegorza Kalety nie zabrakło słów uznania i podziękowań a także najlepszych życzeń.

Za udzielony patronat nad wydarzeniem dziękujemy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, za udział w komitecie honorowym Komendantowi Głównemu Policji oraz wszystkim osobom, które włączyły się w organizację wydarzenia. Dziękujemy Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Pani Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa świętokrzyskiego, Przewodniczącemu Organizacji Województwa Świętokrzyskiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność, Prezesowi Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz wszystkim urzędom, instytucjom oraz przedsiębiorcom, którzy zawsze chętnie wspierają Policję oraz angażują się w działania z zakresu bezpieczeństwa.

Film w pełnej jakości: https://youtu.be/oBNu050plgo

Opr. DK/MŚ

Fot. DJ

Źródło: KWP w Kielcach