Nielegalna hodowla psów. Właściciel trafił do aresztu Data publikacji 09.08.2026 Powrót Drukuj W miniony czwartek do kieleckich policjantów trafiła informacja o nielegalnej hodowli psów na terenie Kielc. Zwierzęta były przetrzymywane w warunkach, które budziły poważne zastrzeżenia. Psy zostały odebrane właścicielowi i trafiły pod opiekę organizacji zajmującej się ich ratowaniem. 35-letni mężczyzna został zatrzymany. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na dwa miesiące.

Sprawa wyszła na jaw po informacji przekazanej funkcjonariuszom przez kielecką Straż Miejską. Zgłoszenie dotyczyło warunków, w jakich miały być przetrzymywane psy. Wszystko wskazywało na to, że zwierzęta mogą być zaniedbane, a prowadzona hodowla może funkcjonować z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Policjanci natychmiast rozpoczęli działania. Podczas czynności prowadzonych na terenie dwóch posesji ujawnili ponad 300 psów różnych ras, które znajdowały się w niewłaściwych warunkach bytowych. Zwierzętom nie zapewniono odpowiedniej opieki, a ich stan wskazywał na konieczność szybkiej pomocy weterynaryjnej.

Na miejscu, wspólnie z funkcjonariuszami, działali przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, inspektoratu weterynarii, pracownicy schronisk dla psów oraz fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. Psy zostały zabezpieczone i odebrane właścicielowi. Trafiły pod opiekę organizacji, która zapewniła im niezbędną pomoc oraz opiekę weterynaryjną.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 35-letniego właściciela posesji. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami oraz prowadzenia hodowli z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Sprawa trafiła do sądu. Po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym przez śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabezpieczone psy zostały objęte opieką weterynaryjną. Ich stan jest monitorowany, a osoby sprawujące nad nimi opiekę podejmują działania mające na celu poprawę ich kondycji i zapewnienie im odpowiednich warunków.

Opr. JB

Źródło: KMP w Kielcach