W środę ukradł samochód. W czwartek został zatrzymany, a w piątek trafił do aresztu Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Kryminalni zwalczający przestępczość samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali w miniony czwartek 36-latka, podejrzanego o kradzież Toyoty. Auto dzień wcześniej zniknęło z jednego z kieleckich osiedli, a odnalezione zostało w Busku-Zdroju. Mężczyzna z zarzutami trafił przed sąd, który zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

W ubiegłą środę, 29 lipca br. kieleccy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży pojazdu marki Toyota. Poszkodowany oszacował wartość auta na kwotę 85 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do świętokrzyskich kryminalnych z samochodówki, którzy specjalizują się w tropieniu złodziei pojazdów. Ich doświadczenie i dokładna analiza zebranych materiałów, doprowadziły do miejscowości Busko-Zdrój. Już następnego dnia funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wsparci przez buskich policjantów zlokalizowali skradziony w Kielcach pojazd. W trakcie czynności policjanci zauważyli, że w pobliżu auta znajduję się mężczyzna, który po chwili wsiadł do Toyoty jak do własnego samochodu i próbował odjechać. Wtedy akcja weszła na najwyższe obroty i po chwili już nie za kierownicą japońskiego auta, a na ziemi z kajdankami na rękach zakończyła się podróż amatora cudzych pojazdów. Znany z wcześniejszy kradzieży 36-latek z Buska-Zdroju trafił do policyjnej celi. Funkcjonariusze przeszukali miejsce jego zamieszkania. W trakcie tych czynności zabezpieczone zostały karty sim, łamaki do zamków, urządzenia elektroniczne służące do kradzieży pojazdów, tablice rejestracyjne tzw. klony oraz 42 gramy suszu koloru brunatnozielonego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana.

W miniony piątek mężczyzna usłyszał zarzuty kradzież pojazdu, niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy z tablicami nie przypisanymi do pojazdu oraz posiadania narkotyków. Następnie trafił przed obliczę sądu, który zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Z uwagi na to, że 36-latek działał w warunkach multirecydywy w więzieniu może spędzić nawet siedem i poł roku.

Opisane zatrzymanie to już kolejny sukces naszych policjantów z samochodówki. Tylko w ostatnim czasie, tak jak opisywana Toyota, jeszcze dwa inne drogie auta wróciły do swoich właścicieli. Nasi kryminalni doprowadzili do odzyskania skradzionego na terenie Czech Mercedesa GLE o wartości 300 tysięcy złotych oraz Audi Q3 wycenionego na 120 tysięcy złotych, którego kradzież pod koniec czerwca zgłosił mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej.

Jednym z największych sukcesów kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, było rozbicie w czerwcu ubiegłego roku grupy przestępczej zajmującej się kradzieżą luksusowych pojazdów. Łączna wartość odzyskanych pojazdów i części szacowana była na kwotę ponad 8 milionów złotych.

https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/dzialania-policji/aktualnosci/77302,Kryminalni-z-samochodowki-rozbili-grupe-przestepcza.html?search=41225814994668

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach