Spłonął samochód, uszkodzony został przystanek. Sprawca nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 13.07.2026 Powrót Drukuj Jeden wieczór, dwa niebezpieczne zdarzenia i realne zagrożenie dla życia i mienia. To właśnie nieodpowiedzialne zachowanie młodych mężczyzn na terenie gminy Działoszyce mogło zakończyć się tragedią. Tego samego wieczoru uszkodzona została wiata przystankowa w Dziekanowicach, a kilka minut później doszło do podpalenia zaparkowanego samochodu w Działoszycach. Policjanci z Komisariatu Policji w Działoszycach i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie ustalili osoby odpowiedzialne za oba zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 30 czerwca w Dziekanowicach. Jak ustalili policjanci, w rejonie stacji paliw spotkały się dwa samochody – BMW i Seat. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uczestnicy wcześniej umówili się za pośrednictwem Internetu na wspólne spotkanie, które miało być swoistą konfrontacją. W trakcie tego zdarzenia z obu pojazdów odpalano race świetlne. Jedna z rac wystrzelona z Seata uderzyła w wiatę przystankową, a następnie ogień objął znajdujące się za nią krzewy i drzewa. Wartość strat związanych z uszkodzeniem wiaty oszacowano na 1800 złotych.

Jeszcze tej samej nocy uczestnicy odjechali w stronę Działoszyc. Na jednej z ulic miasta pasażer Seata wystrzelił kolejną racę, tym razem w kierunku zaparkowanego Forda. Raca wpadła do wnętrza pojazdu i doprowadziła do jego pożaru. Straty oszacowano na około 10 tysięcy złotych.

Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia wszystkich osób biorących udział w zdarzeniach. 8 lipca przeprowadzono działania na terenie powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i proszowickiego. Łącznie zatrzymano siedem osób, natomiast ósma osobiście zgłosiła się do komisariatu Policji.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zarzuty 20-letniemu pasażerowi Seata, który odpowie za uszkodzenie wiaty przystankowej oraz podpalenie Forda. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tych czynów.

Zarzuty nieostrożnego obchodzenia się z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi usłyszał pasażer BMW. To właśnie 21-latek odpalał race w kierunku pojazdu Seat. Ponad to u kolejnego z pasażerów tego pojazdu, również 21-latka, policjanci ujawnili środki odurzające, za których posiadanie również odpowie.

Odrębne postępowanie prowadzone jest wobec 18-letniego kierującego Seatem, który odpowie za liczne wykroczenia w ruchu drogowym jakich dopuścił się podczas nocnej jazdy.

Opr. PK

Źródło: KPP w Pińczowie