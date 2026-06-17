Oddał strzały w kierunku 37-latka. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia Data publikacji 17.06.2026 Powrót Drukuj W poniedziałkowy poranek na osiedlu Podkarczówka w Kielcach doszło do niebezpiecznego zdarzenia pomiędzy dwoma mieszkańcami miasta. Jak wynika z ustaleń policjantów, pomiędzy 37-latkiem a 39-letnim mężczyzną doszło do kłótni.

W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń, a następnie oddał dwa strzały w kierunku swojego rozmówcy. W wyniku zdarzenia 37-latek doznał niegroźnego urazu głowy i nie wymagał hospitalizacji. Po zdarzeniu sprawca oddalił się z miejsca.

Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania mężczyzny. Jeszcze tego samego dnia 39-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu II w Kielcach na jednej z ulic w centrum miasta. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego. W lokalu ujawnili pistolet pneumatyczny przeznaczony do strzelania metalowymi kulkami oraz około 3 gramów marihuany.

39-latek został osadzony w policyjnym areszcie, a następnie doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna usłyszał między innymi zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przebieg zdarzenia.

Opr. JB

Źródło: KMP Kielce