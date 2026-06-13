Odznaki „Ponurego” – uroczystości na Wykusie Data publikacji 13.06.2026 Powrót Drukuj Dziś na leśnej polanie „Wykus” Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Zbigniew Nowak oraz Sekretarz Kapituły Pan Sławomir Sędybył odznaczyli funkcjonariuszy Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”. Wyróżniona została podkom. Edyta Pasieka i podkom. Krzysztof Pasieka z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, sierż. Patryk Gołębiowski i asp. Przemysław Kapusta z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, st. post. Łukasz Schӧn i st. post. Patryk Niedziółka z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie oraz funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach. Gratulacje wyróżnionym przekazał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Polana „Wykus” położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich, już po raz kolejny gościła uczestników uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika „Ponurego”. W tym właśnie miejscu, podczas corocznych uroczystości upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, nastąpiło nadanie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.

Uroczystość na leśnej polanie „Wykus” rozpoczęła się od złożenia meldunku komendanta placu hm. Michała Nowakowskiego prezesowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej „Ponury" - „Nurt" hm. Rafałowi Obarzankowi. Następnie została uroczyście podniesiona flaga państwowa na maszt, po czym wybrzmiał Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym elementem była polowa Msza Święta w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy.

Po zakończeniu mszy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” zasłużonemu funkcjonariuszowi.

W tym roku wyróżniono siedmioro funkcjonariuszy. Każdy z nich zasłużył się w wypełnianiu najważniejszej misji, jaką jest ratowanie ludzkiego życia.

W sierpniu 2025 roku nad zalewem w Cedzynie doszło do dramatycznego zdarzenia. 16-letni mieszkaniec Kielc zniknął pod wodą, a jego życie uratowali mundurowi, którzy choć byli po służbie, natychmiast ruszyli na pomoc. Grupa nastolatków świętowała urodziny jednego z kolegów. W pewnym momencie 16-latek zniknął pod wodą. Świadkiem zaistniałej sytuacji był funkcjonariusz z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach, który natychmiast wskoczył do wody rozpoczynając poszukiwania. Do akcji ruszyło również policyjne małżeństwo z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – podkom. Edyta Pasieka oraz podkom. Krzysztof Pasieka. Świadkowie wydarzeń wskazali miejsce, w którym chłopiec zniknął pod wodą, a następnie, trzymając się za ręce, utworzyli tzw. Łańcuch życia, ułatwiając policjantom dotarcie do poszkodowanego. Dzięki umiejętnościom nurkowym kielecki policjant odnalazł nieprzytomnego nastolatka przy dnie zbiornika. Wspólnie z funkcjonariuszem z Podlasia wydobyli go na powierzchnię i przetransportowali na brzeg. Tam rozpoczęła się reanimacja. Trójka policjantów prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do przybycia ratowników medycznych. U chłopca udało się przywrócić funkcje życiowe.

Asp. Przemysław Kapusta oraz sierż. Patryk Gołębiowski z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, 6 czerwca 2025 roku brali udział w działaniach ratowniczych prowadzonych podczas pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Jeżowiec. Z otrzymanego zgłoszenia wynikało, iż w płonącym domu mogą znajdować się osoby narażone na utratę życia. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zauważyli osobę, która próbowała wydostać się z objętego ogniem budynku. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu pomocy. Wspólnie podjęli akcję ratunkową polegającą na ewakuacji poszkodowanego. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mężczyzna został bezpiecznie wyniesiony z budynku. W trakcie prowadzonych działań ratowniczych doszło do wybuchu butli gazowej znajdującej się wewnątrz budynku, wskutek czego obrażeń doznali także interweniujący policjanci. Pomimo tego funkcjonariusze zachowali zimną krew i kontynuowali działania związane z pomocą osobom zagrożonym.

St. post. Łukasz Shön oraz st. post. Patryk Niedziółka z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, 9 sierpnia 2025 roku, w trakcie służby nocnej pełnionej w patrolu zmotoryzowanym z polecenia dyżurnego udali się na ul. Morcinka, gdzie według zgłoszenia w mieszkaniu doszło do pożaru. Po przybyciu na miejsce zauważyli wydobywające się z okna mieszkania płomienie i kłęby dymu oraz kobietę wołającą o pomoc. Nie zwlekając ani chwili wbiegli do budynku, aby wydostać kobietę z płonącego lokalu. Po sforsowaniu drzwi wejściowych okazało się, że mieszkanie stoi w płomieniach, a wydobywające się z niego ogromne kłęby dymu, oraz rozprzestrzeniający się wokół ogień, uniemożliwiają wejście do środka. W pewnym momencie w lokalu doszło do wybuchu, w wyniku którego odłamki zniszczonych przedmiotów wyleciały z mieszkania w kierunku policjantów. W związku z narastającym zagrożeniem funkcjonariusze przystąpili do ewakuacji mieszkańców bloku.

W jednym z mieszkań utknęła kobieta, która nie potrafiła otworzyć drzwi własnego mieszkania. Funkcjonariusze wyważyli je i natychmiast wyprowadzili kobietę przed budynek, a następnie wrócili do ewakuowania kolejnych mieszkańców. Pomimo ryzyka i narastającego zagrożenia policjanci weszli do budynku, w którym rozprzestrzeniał się ogień i panowało ogromne zadymienie by ratować jego mieszkańców. Wykazali się niebywałą determinacją, która sprawiła że uratowano 17 mieszkańców.

Przypomnijmy. Odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo. Każdy z corocznie odznaczanych wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem, stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Na uroczystości wręczono także odznaki okolicznościowe „Pro Patria”. Wśród wyróżnionych znalazł się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacek Cholewa. Warto przypomnieć, że medal „Pro Patria” nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównymi organizatorami spotkania na „Wykusie” był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” oraz Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W przedsięwzięcie, jak co roku włączyła się świętokrzyska Policja.

Opr. DK/MŚ

Źródło: KWP w Kielcach