Nie każdy pustostan jest pusty – film Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Mróz i nocne spadki temperatur to sygnał alarmowy dla wszystkich mieszkańców. Apelujemy o czujność i empatię wobec osób, które mogą być narażone na wychłodzenie organizmu.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Końskich we współpracy z Danielem Rusinem zrealizowali kolejny materiał profilaktyczny poświęcony zagrożeniom związanym z wychłodzeniem organizmu. Materiał ma na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz uwrażliwienie mieszkańców na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia, szczególnie w okresie silnych mrozów. Spot stanowi element działań prewencyjnych Policji.

Niskie temperatury to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów żyjących samotnie oraz osób nietrzeźwych, które przebywają na zewnątrz. Niskie temperatury stanowią dla nich realne zagrożenie. Przypominamy, że każdy przypadek podejrzenia wychłodzenia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i natychmiast weryfikowane.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne – pustostany, altanki, ogródki działkowe czy piwnice. Niestety, w takich lokalizacjach często rozpalane są ogniska, co niesie ze sobą ryzyko pożaru i zatrucia dymem. Funkcjonariusze oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje, proponując skorzystanie z noclegowni oraz placówek zapewniających ciepło, ciepły posiłek i bezpieczne warunki noclegowe.

Szczególnej uwagi wymagają osoby pod wpływem alkoholu. Ich organizmy znacznie szybciej tracą ciepło, co może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Nie przechodźmy obojętnie obok osób, których stan wskazuje na nietrzeźwość

– zwłaszcza w mroźne dni.

Apelujemy również o troskę wobec osób starszych, samotnych. Jeśli znamy kogoś, kto może potrzebować wsparcia, nie wahajmy się zapytać, czy wszystko w porządku. W razie potrzeby warto powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej, który może objąć taką osobę opieką lub zadzwonić na numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni. Jeden telefon może uratować życie.

Miejsca przebywania osób bezdomnych, które mogą być narażone na wychłodzenie, można również zgłaszać służbom za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Opr. KB

Źródło: KPP w Końskich

Film vid-20260203-wa0000.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik vid-20260203-wa0000.mp4 (format mp4 - rozmiar 13.09 MB)