Skuteczne działania policjantów zapobiegły konfrontacji pseudokibiców Data publikacji 24.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy funkcjonariuszy Policji z kilku jednostek oraz sprawnej koordynacji działań, nie doszło do konfrontacji pseudokibiców na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyniku podjętych czynności w rejonie Skarżyska-Kamiennej wylegitymowanych zostało 36 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców z województw łódzkiego i śląskiego, których celem było starcie z kibicami drużyny z województwa podlaskiego.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, ściśle współpracują ze stróżami prawa z innych województw, realizującymi zadania w tym samym obszarze. Dzięki tej współpracy możliwe jest szybkie reagowanie na zagrożenia związane z działalnością chuliganów stadionowych.

Informacja o możliwym gromadzeniu się pseudokibiców na terenie województwa świętokrzyskiego dotarła do policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP z Łodzi. Wytężona praca operacyjna i rozpoznawcza pozwoliła na ustalenie potencjalnego miejsca pobytu osób powiązanych z tym środowiskiem.

Doskonała praca funkcjonariuszy Sztabu Policji KWP w Kielcach, sprawna koordynacja działań przez dyżurnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej umożliwiły szybkie skierowanie patroli na jeden z leśnych parkingów w rejonie Skarżyska-Kamiennej.

Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Mundurowi zastali tam łącznie 36 pseudokibiców drużyn z województw łódzkiego oraz śląskiego.

Policjanci wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia, a podczas kontroli pojazdów ujawnili m.in. rękawice ochronne oraz ochraniacze na szczęki.

Z ustaleń policjantów wynikało, że celem zgromadzonych była konfrontacja z kibicami drużyny z województwa podlaskiego, którzy mieli pojawić się w Kielcach w zupełnie innym celu niż konfrontacja z pseudokibicami. Dzięki szybkim, zdecydowanym i skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy z kilku jednostek Policji nie doszło do niebezpiecznych zdarzeń.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kiecach